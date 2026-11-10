Lando Norris và chiến thắng “đền đáp” đội McLaren

Lando Norris đã giành chiến thắng tại Sao Paulo Grand Prix, vượt qua Max Verstappen và Isack Hadjr. Tay đua của McLaren rạng rỡ sau chiến thắng chặng thứ 14: “Cuối cùng tôi cũng có thể đền đáp đội đua của mình”.

Norris vô địch Sao Paulo Grand Prix (Ảnh: THX/AFP)

Tay đua người Anh 26 tuổi Lando Norris giành chiến thắng đầy thuyết phục tại cuộc đua lâu đời và hấp dẫn của F1 trên đất Brazil, vượt qua 2 tay đua của Red Bull Racing, Max Verstappen và Isack Hadjr với thành tích là 1 giờ 35 phút 23 giây 504 sau 71 vòng đua tại Autodromo Jose Carlos Pace.

Đối với Norris, đây là chiến thắng chặng Grand Prix thứ 14 trong sự nghiệp, ngang bằng với thành tích của Emerson Fittipaldi, Jack Brabham và Graham Hill, và là chiến thắng thứ 3 của anh ở F1 mùa giải năm nay.

Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Norris tại Brazil, ngoài ra, là lần thứ 50 anh bước lên bục podium của F1 (ngang với thành tích của Jenson Button). McLaren hiện giành được 206 chiến thắng và là lần thứ 14 tại Brazil.

Sau màn trình diễn xuất sắc, Norris cho biết: “Đó là một cuộc đua khó khăn. Tôi khởi đầu không thực sự xuất sắc. Điều kiện đường đua rất khó khăn. Đôi khi chúng tôi phải đua bằng lốp trơn trên đường ướt. Chìa khóa để giành vị trí đầu tiên là giữ bình tĩnh và mắc càng ít sai lầm càng tốt”.

“Tôi luôn có thể nâng cao phong độ khi cần thiết. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng giành chiến thắng thêm 1 chặng đua nữa, việc tôi làm được điều đó sau một chặng Grand Prix đầy khó khăn càng khiến chiến thắng thêm ý nghĩa”, Norris chia sẻ, "Toàn đội đã làm việc rất chăm chỉ trong vài tháng qua. Tôi luôn cảm thấy thất vọng khi không thể đền đáp những nỗ lực của họ bằng một chiến thắng. Hôm nay, cuối cùng thì điều đó cũng đã thành hiện thực”.

Norris, nhà vô địch F1 mùa trước, nay đã trở thành cựu vô địch sau chiến tích của tay đua Ý Kimi Antonelli, từng thắng 2 chặng đua trên đất châu Âu: Hungarian Grand Prix và Dutch Grand Prix.

Tuy vậy, anh đã chững lại trong suốt những chặng đua tiếp theo, chỉ có 1 lần giành podium (hạng 3 chung cuộc) ở Spanish Grand Prix. Trên Bảng điểm xếp hạng các tay đua của F1 mùa giải năm nay, Norris đang xếp vị trí thứ 6 với 246 điểm. Anh thua Charles Leclerc 3 điểm và cách khá xa tốp 4 tay đua hàng đầu.

Chiến thắng tại Sao Paulo sẽ mang lại tự tin, động lực cho Norris và đội đua McLaren, với bối cảnh đua xe F1 mùa này chỉ còn 3 chặng đua nữa là kết thúc: Las Vegas Grand Prix, Qatar Grand Prix và Abu Dhabi Grand Prix.

Hai chặng đua tại Trung Đông dự kiến diễn ra vào các ngày 29-11 và 6-12 khi FIA vẫn chưa ra quyết định cuối cùng vì tình hình phức tạp ở khu vực này.

Đ.Hg.