Max Verstappen đã giành chiến thắng đua F1 tại Las Vegas Grand Prix sau khi cán đích đến đầu tiên trước bộ đôi McLaren là Lando Norris và Oscar Piastri. Tuy nhiên, mâu thuẫn lại bùng phát giữa anh và George Russell (Mercedes).

Thành tích chặng Las Vegas Grand Prix

Ở trong phiên đua thử, Verstappen và Russell đã va chạm với nhau. Điều này khiến tay đua F1 người Anh phải lên tiếng: “Theo quy định, không có điều khoản nào cấm việc vượt một tay đua khác khi họ đang bắt đầu vòng chạy”.

“Nhưng làm như vậy chẳng khác nào gây khó dễ cho người khác. Anh ta cứ làm thế tuần này qua tuần khác với rất nhiều tay đua, và mọi người đều chấp nhận điều đó. Tôi thì không đời nào chấp nhận việc bị ai đó chơi xấu như vậy. Rồi anh ta lại còn tỏ thái độ như thể mình cao siêu hơn tất cả mọi người... Phải có ai đó đứng lên đối đầu với anh ta chứ”, Russell bình luận.

Tuy nhiên, ở chặng đua chính thức, Verstappen cán đích đầu tiên, còn Russell chỉ về đích vị trí thứ 9, sau khi mắc lỗi phanh khóa bánh, đâm vào rào chắn ở 2 vòng đua cuối, ngay thời điểm đang cố gắng vượt qua Kimi Antonelli.

Verstappen phản hồi trước sai lầm của Russell về tình huống mà anh quan sát được qua gương chiếu hậu. Verstappen thậm chí còn mô tả tay đua của đội Mercedes “thua xa đẳng cấp của anh”

Trong buổi họp báo sau cuộc đua, tay đua người Hà Lan chia sẻ: “Vấn đề là anh ta nói rất nhiều bên ngoài đường đua, nhưng thành thật mà nói, điều đó chẳng làm tôi bận tâm chút nào.

Anh ta ở một đẳng cấp thấp hơn tôi nhiều đến mức chẳng đáng để tôi phải bận tâm hay đáp trả. Vì vậy, tôi chẳng thấy phiền lòng gì cả. Và hôm nay, thật tuyệt vời khi nhìn vào gương chiếu hậu và thấy những gì đang diễn ra.

Tôi đã nghĩ: “Tuyệt thật. Ngày hôm nay của mình càng lúc càng tuyệt hơn”. Và tất nhiên, khi tôi cán đích ở vị trí đầu tiên, ngày hôm nay của tôi đã trở nên trọn vẹn”.

Verstappen còn tiếp tục nhắm vào Russell thông qua một bài đăng trên Instagram sau cuộc đua, trong đó anh lồng ghép ca khúc “A Little Less Conversation” của Elvis Presley.

Lời bài hát dường như phù hợp với những bình luận của Russell và phản hồi sau đó từ Verstappen: “Bớt nói lại, và hành động nhiều hơn đi".

Trong bài đăng của mình, Verstappen viết: “Thật là tuyệt vời! Những màn tranh đấu qua lại trên đường đua, quả là một trải nghiệm mới mẻ… Nhưng chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực. Tự hào về những gì cả đội Red Bull Racing đã làm được!”.

Đ.Hg.