Chiến thắng US Grand Prix, Antonelli tiến gần danh hiệu F1 mùa này

Kimi Antonelli của Mercedes giành chiến thắng tại US Grand Prix. Dù kết quả này chưa có nghĩa anh sớm đăng quang F1 nhưng tay đua Ý tiến gần hơn bao giờ hết đến việc trở thành nhà vô địch F1 trẻ nhất lịch sử.

Antonelli vô địch US Grand Prix (Ảnh: THX)

Tay đua người 20 tuổi đã làm tất cả những gì có thể để tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ tại trường đua Circuit of the America (Austin, Texas). Nhưng Lewis Hamilton của Ferrari và đồng đội George Russell đã để trì hoãn việc Antonelli sớm lên ngôi khi về đích với vị trí thứ 4 và 8.

Antonelli vượt qua đích đến đầu tiên với thành tích 1 giờ 35 phút 16 giây 650 sau 56 vòng đua (1 vòng dài 5,513 km). Trong khi đó, Charles Leclerc (Ferrari) cán đích đến ở vị trí thứ 2 với thành tích chậm hơn 13 giây 078. Xếp thứ 3 là Max Verstappen (Red Bull), chậm hơn Antonelli 17 giây 485.

Chiến thắng thẳng tiến từ vị trí pole trên vạch xuất phát với chiến thuật một lần dừng pit là chiến thắng chặng thứ 9 của Antonelli ở trong mùa giải F1 năm nay.

Sau ngôi vô địch United States Grand Prix 2026, Antonelli đang có 365 điểm trên BXH các tay đua, dẫn trước Russell 123 điểm và Hamilton 124 điểm (theo số liệu trang chủ của F1).

Với tối đa 125 điểm còn lại có thể giành được (F1 mùa này hiện còn 5 chặng đua, bao gồm: Mexico City Grand Prix, Sao Paulo Grand Prix, Las Vegas Grand Prix, Qatar Grand Prix và Abu Ahabi Grand Prix, vô địch mỗi chặng được tối đa 25 điểm), con số này sẽ giảm xuống chỉ còn 100 điểm sau chặng đua ở Mexico.

“Đây chính là kết quả mà chúng tôi cần, và toàn đội xứng đáng với điều đó!”, Antonelli chia sẻ, “Tôi biết chúng tôi đang rất gần ngôi vô địch F1 mùa này. Chúng tôi cố gắng kết thúc mùa giải với phong độ cao, và hy vọng chúng tôi có thể giành chức vô địch sớm thôi”.

“Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức với gói nâng cấp mới dành cho xe đua Mercedes. Và chiến thuật thi đấu xuyên suốt chặng đua cũng rất hoàn hảo, với chỉ một lần dừng pit. Hiện tại, tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi thành công”, trang chủ F1 dẫn lại phát biểu của Antonelli.

Khoảng cách 123 điểm với Russell ở thời điểm hiện tại, trong khi một tay đua vô địch tất cả các chặng đua còn lại chỉ có thể giành thêm 125 điểm tối đa, Antonelli sẽ chỉ cần có thêm 2 điểm là chính thức lên ngôi vô địch tại F1 mùa này.

Thế nên, chặng đua Mexico City Grand Prix nhiều khả năng sẽ chứng kiến Antonelli sớm làm nên lịch sử, cả phương diện tay đua Ý đầu tiên vô địch từ 1953 lẫn Nhà vô địch trẻ nhất lịch sử (theo trang chủ F1).

Trong quá khứ, Lewis Hamilton và Nico Rosberg là những tay đua Mercedes (thời điểm họ còn thi đấu cho đội đua Đức) hiếm hoi từng lên ngôi vô địch ở chặng Mexico City Grand Prix.

Antonelli không cần phải vô địch chặng này, nhưng nếu giành chiến thắng để trở thành Nhà vô địch F1 mùa 2026, đó sẽ là kết quả tích cực với đội đua Mercedes

Đ.Hg.