Carlos Sainz: Còn quá sớm để F1 quay lại các chặng đua Trung Đông

Trong bối cảnh F1 và FIA khẳng định vẫn sẽ giữ nguyên lịch đấu với các chặng đua ở Trung Đông, bất chấp xung đột và bất ổn an ninh, tay đua Carlos Sainz của đội Williams cho rằng còn quá sớm để F1 quay trở lại đây.

Carlos Sainz trên chiếc xe đua của mình (Ảnh: THX)

Sainz không chỉ là một tay đua, anh còn giữ vị trí Giám đốc Hiệp hội các tay đua Grand Prix (GDPA). Vì thế, anh không suy nghĩ riêng cho mình, mà còn vì quyền lợi và sự an toàn của các tay đua thuộc các đội đua F1 còn lại.



Sainz tỏ ra băn khoăn và chia sẻ với các phóng viên bên thềm chặng đua US Grand Prix về lo ngại của mình: “Tôi nghĩ, họ dường như rất tin tưởng các chặng đua sẽ được tiến hành. Về phía cá nhân, tôi không phát biểu với tư cách là GPDA, dù rất khó để tin tưởng vào lúc này.

Hiện vẫn còn rất nhiều diễn biến phức tạp ở Trung Đông, ở Mỹ, cùng những sự kiện trên thế giới có thể ảnh hưởng đến tình hình chung trong vòng 1 tháng rưỡi tới”, tay đua xếp thứ 18 trên Bảng xếp hạng các tay đua F1 mùa này cho biết.

“Vì vậy, tôi nghĩ còn quá sớm để khẳng định chắc chắn. Nhưng nếu tình hình hiện tại, chúng tôi sẽ đến Qatar và Abu Dhabi. Và nếu FIA và Formula 1 quyết định đó vẫn là một lựa chọn an toàn, thì tôi nghĩ các tay đua phải tuân theo”.

Sairz cũng cho biết các tay đua thiếu thông tin nội bộ cần thiết và do vậy, họ cần tin tưởng vào quyết định của những người điều hành F1 ở thời điểm này. Nhìn chung, các tay đua F1 không muốn sớm trở lại đường đua Trung Đông nhưng họ cũng không phản đối.

“Thế giới có thể thay đổi rất nhiều trong tháng tới. Chúng ta cần phải luôn cảnh giác và phản ứng kịp thời với bất cứ điều gì xảy ra, chứ không chỉ hành động vì mình muốn ngay bây giờ”, tay đua người Tây Ban Nha mới chỉ có 7 điểm trên Bảng xếp hạng nói thêm.

Trong khi đó, F1 cũng đã có phương án dự phòng trong tình huống xấu nhất tại Trung Đông là chuyển sang thi đấu ở Trường đua Imola của Ý. Nhưng nếu phải đua xe ở đó, thời tiết giá lạnh vào đầu tháng 12 cũng sẽ gây khó khăn cho các tay đua và những chiếc xe đua của họ.

Oscar Piastri của đội McLaren cho biết anh sẽ vui hơn nếu đến Australia vào thời điểm đó trong năm: “Chúng ta có thể phải dùng đến máy cày tuyết nếu đua ở Imola. Tôi nghĩ là Imola đang được quảng bá như một địa điểm thay thế. Hy vọng nhiệt độ ở đó sẽ trên 0 độ”.

Đ.Hg.