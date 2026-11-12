Nguyễn Tuấn Vũ: Cua-rơ kỳ vọng tranh vàng của chủ nhà TPHCM

Nguyễn Tuấn Vũ và đội xe đạp đường trường TPHCM đang tích cực chuẩn bị chuyên môn tại xã Cần Giờ (TPHCM) sẵn sàng chinh phục huy chương Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nguyễn Tuấn Vũ đang là niềm hy vọng giành kết quả cao của đội xe đạp đường trường TPHCM tại Đại hội năm nay. Ảnh: GIA MẪN

HLV Đỗ Thành Đạt đánh giá Nguyễn Tuấn Vũ đang duy trì phong độ và tinh thần ổn định, có nhiều cơ hội đạt thành tích cao khi thi đấu trên sân nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ban huấn luyện đội xe đạp đường trường nam TPHCM xác định thể lực, tâm lý và chiến thuật là những yếu tố quan trọng, vì vậy toàn đội đang tập luyện với cường độ 2 buổi/ngày.

Tại Đại hội năm 2022, Nguyễn Tuấn Vũ từng giành 2 HCV ở nội dung tính giờ cá nhân và đồng đội. Kể từ đó, anh tiếp tục khẳng định năng lực ở các giải quốc gia, đồng thời góp mặt trong đội tuyển xe đạp Việt Nam. Với thế mạnh duy trì tốc độ cao trên những quãng đường ngắn, Tuấn Vũ được kỳ vọng tiếp tục tranh HCV ở các nội dung sở trường tại kỳ Đại hội năm nay.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về chuyên môn và chiến thuật cho Tuấn Vũ cùng các đồng đội. Với năng lực hiện tại, toàn đội tin tưởng Tuấn Vũ có thể đạt kết quả tốt”, đại diện ban huấn luyện chia sẻ.

Tuấn Vũ có thế mạnh trong thi đấu tính giờ cá nhân. Ảnh: GIA MẪN

Từ giữa tháng 10, Tuấn Vũ cùng các cua-rơ chủ lực TPHCM đã đến xã Cần Giờ tập luyện, làm quen với những cung đường thi đấu. Đây được xem là lợi thế của đội chủ nhà trước khi bước vào tranh tài. Tuy nhiên, Tuấn Vũ vẫn giữ sự thận trọng, tập trung hoàn thành giáo án và chuẩn bị thể lực tốt nhất.

“Hiện tại, tinh thần của tôi khá ổn định. Ban huấn luyện đã xây dựng chiến thuật cho từng nội dung, còn ưu tiên lớn nhất của tôi là đảm bảo thể lực để sẵn sàng thi đấu”, Tuấn Vũ cho biết.

Môn xe đạp đường trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 18 nội dung tranh huy chương. Riêng nam gồm 9 nội dung, trong đó đáng chú ý là 40km tính giờ cá nhân, 80km tính giờ đồng đội, 500m tốc độ, 4km tính giờ cá nhân và 160km xuất phát đồng hàng cá nhân, đồng đội.

Ban tổ chức môn xe đạp Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã công bố lộ trình thi đấu các nội dung tại xã Cần Giờ (TPHCM) để các đội chuẩn bị. Giải diễn ra từ ngày 23 đến 29-11. Dự kiến, đội đường trường TPHCM đăng ký 12 cua-rơ nam, 12 cua-rơ nữ tranh tài các nội dung.

MINH CHIẾN