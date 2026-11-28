Môn xe đạp đường trường tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chứng kiến sự tranh đua thêm những tấm huy chương từ các đội trong ngày áp chót 28-11 và các cô gái An Giang vẫn giữ ưu thế.

Đội nữ An Giang tiếp tục chiếm ưu thế áp đảo tại Đại hội năm nay. Ảnh: NHƯ HUY

Ngày 28-11 đã diễn ra 2 nội dung xe đạp đường trường gồm xuất phát đồng hàng nữ và cá nhân đường trường nữ. 27 cua-rơ nhập cuộc tự tin ngay khi trọng tài ra hiệu lệnh xuất phát với lộ trình thi đấu dài 108km tại xã Cần Giờ (TPHCM).

Trong nhóm này, 10 cua-rơ sớm thể hiện ưu thế vượt trội để đảm bảo những vị trí dẫn đầu gồm Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang), Nguyễn Thị Bé Hồng, Nguyễn Thị Như Liên (Đồng Tháp) và Lâm Thị Thùy Dương, Trần Thị Phương Dung (TPHCM), Hồ Ngọc Lan Phương, Hồ Thị Yến Linh (Vĩnh Long). Họ chính là những người sớm tách tốp để trở thành nhóm duy trì khoảng cách với đồng nghiệp phía sau.

Khi đoàn đua còn cách đích những mét cuối, cua-rơ Nguyễn Thị Thi rút thắng nhanh nhất và cán đích đầu tiên. Thành tích của cô là 3 giờ 18 phút 24 giây. Về thứ nhì và ba lần lượt là Nguyễn Thị Bé Hồng (Đồng Tháp), Lâm Thị Thùy Dương (TPHCM).

Theo bảng thành tích đồng đội, các cô gái An Giang có tổng thời gian 10 giờ 18 phút 29 giây, giành vị trí số 1. Đội Đồng Tháp có HCB và đội TPHCM có HCĐ.

Như vậy, đội nữ xe đạp đường trường An Giang hoàn thành cú đúp HCV ở ngày áp chót của môn tại Đại hội. Các nội dung đường trường nữ đã kết thúc thi đấu.

3 VĐV nhận huy chương cá nhân trong ngày thi đấu 28-11. Ảnh: VCF

Trên bảng xếp hạng tạm thời, đội chủ nhà TPHCM có 2 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ tạm xếp hạng 3. Vị trí số 1 đang là An Giang với 9 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ còn đội Vĩnh Long có 3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ.

Ngày 29-11 sẽ thi đấu 2 nội dung cuối cùng môn xe đạp đường trường là xuất phát đồng hàng nam, cá nhân đường trường nam.

MINH CHIẾN