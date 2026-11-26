Tính tới hết ngày thi đấu thứ 3 môn xe đạp đường trường tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, đoàn An Giang đang tạm giữ vị trí số 1 với 5 tấm HCV.

Đội xe đạp đường trường An Giang đang có thành tích vượt trội hơn các đối thủ. Ảnh: NHƯ HUY

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật tiếp tục giữ vai trò chủ lực của đội xe đạp đường trường An Giang khi giành thêm tấm HCV nội dung 500m tốc độ nữ trong ngày tranh tài 26-11.

Với khả năng bứt tốc mạnh mẽ, Nguyễn Thị Thật về đích với thời gian tốt nhất để giữ vị trí số 1. Về nhì giành HCB là Phạm Thị My (Thanh Hóa), trong khi HCĐ là 2 cua-rơ Hồ Thị Yến Linh (Vĩnh Long), Nguyễn Thị Bé Hồng (Đồng Tháp).

Trong khi đó cuộc đua 500m tốc độ nam chứng kiến cua-rơ của Vĩnh Long giành kết quả cao nhất. Người đạt tốc độ tốt nhất là Đặng Văn Pháp, qua đó cua-rơ này lần đầu giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc.

Giành HCB là Trần Khánh Duy (Vĩnh Long), còn Nguyễn Thiên Huy (Đồng Nai) và Nguyễn Văn Bình (TPHCM) có đồng HCĐ.

Trên bảng tổng sắp tạm thời, đội An Giang có 5 HCV, 1 HCĐ giữ vững vị trí số 1, trong khi chủ nhà TPHCM ở vị trí thứ 2 với 1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Đội Vĩnh Long đã vươn lên vị trí thứ 3 với 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ.

Môn xe đạp đường trường được tổ chức tại xã Cần Giờ (TPHCM) với tổng 18 bộ huy chương (9 nội dung nam, 9 nội dung nữ). Do vậy, các đội vẫn còn cơ hội tranh chấp huy chương ở những nội dung còn diễn ra sắp tới.

MINH CHIẾN