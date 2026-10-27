Toto Wolff ca ngợi chiến thắng của Antonelli ở US Grand Prix

Kimi Antonelli đã mang về cho đội đua Mercedes 9 chiến thắng chặng Grand Prix ở F1 mùa giải năm nay, trong đó, màn trình diễn ở US Grand Prix đưa mọi thứ lên một tầm cao mới và đó là lý do ông chủ Mercedes - Toto Wolff - hết lời ngợi khen tay đua người Ý...

Antonelli ăn mừng chiến thắng trên bục podium với Verstappen (Ảnh: THX)

Tay đua 20 tuổi, người sắp trở thành Nhà vô địch F1 trẻ nhất lịch sử từ ​​trước đến nay tại chặng đua ở Mexico vào cuối tuần này, đã chiến thắng với cách biệt hơn người về nhì 13 giây nhờ chiến thuật chỉ dừng pit một lần.

Chiến thắng ở US Grand Prix rất có ý nghĩa, nó giúp Antonelli tạo ra khoảng cách 123 điểm so với đồng đội George Russel (về đích thứ 8) trên BXH các tay đua mùa này. Với việc sẽ chỉ còn 125 điểm tối đa, trang chủ F1 xác nhận Antonelli chỉ cần giành thêm 2 điểm trong các chặng còn lại...

“Đối với tôi, US Grand Prix là cuộc đua hay nhất mà Antonelli đã thể hiện cho đến nay”, Wolff nói, “Khởi đầu với lốp xe kém hơn nhưng anh ấy vẫn kiểm soát được cuộc đua từ đầu cho đến cuối”.

“Đó là cuộc đua của một Nhà vô địch chưa chính thức, nhưng lại vô cùng xuất sắc. Tôi nghĩ anh ấy đã vượt trội hơn cả chiếc xe đua (đã được nâng cấp). Phong cách lái xe của anh ấy rất là ăn ý với chiếc xe đua”, Wolff hào hứng nói.

Wolff, khi được nhắc nhở rằng Antonelli đã có một số chiến thắng đặc biệt trong mùa giải này, bao gồm cả chiến thắng tại chặng đua Italian Grand Prix trên sân nhà từ vị trí xếp cuối, cũng như ở Monaco và Spa, thừa nhận đôi khi ông khó nhớ lại những cuộc đua trước.

“Cả 2 đều khá tốt”, GĐĐH của Mercedes nói thêm khi đề cập đến cả chặng đua tại Monza, “Nhưng điều quan trọng nhất, US Grand Prix mới là chiến thắng tốt nhất, và chúng ta sẽ cần phải khắc ghi điều này”.

Antonelli vui vẻ đồng ý với quan điểm của ông chủ đội đua Mercedes khi đánh giá cao chiến thắng ở US Grand Prix: “Tôi nghĩ đó cũng là một trong những chiến thắng tốt nhất, bởi là vì cách mà chúng tôi đã chuẩn bị trong suốt giai đoạn cuối tuần”.

Anh tiếp tục nói với các phóng viên: “Và, bạn biết đấy, đó cũng là một nỗ lực tuyệt vời của toàn đội ngày hôm nay, đặc biệt là với chiến lược, tin tưởng vào chiến thuật một lần dừng pit mà thôi”.

“Đó thực sự là một nỗ lực tuyệt vời của toàn đội Mercedes, và tất cả họ đều xứng đáng với kết quả này ngày hôm nay”, Antonelli nói sau chiến thắng giúp anh tiến gần hơn bao giờ hết đến ngôi vô địch F1 mùa giải năm nay.

Đ.Hg.