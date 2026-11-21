Môn xe đạp đường trường tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 quy tụ những cua-rơ có phong độ tốt nhất góp mặt tranh tài trên cung đường ở xã Cần Giờ (TPHCM).

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật vẫn được kỳ vọng sẽ giành nhiều huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: ONG QI

Đầy đủ cua-rơ hàng đầu

Thông tin từ Ban tổ chức môn xe đạp đường trường tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 xác nhận, nội dung nam thu hút 75 cua-rơ của 7 đội (Quân đội, An Giang, Hà Nội, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TPHCM) và nội dung nữ có 39 tay đua từ các đội An Giang, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai, TPHCM.

Theo đăng ký, các cua-rơ tên tuổi ở nội dung đường trường trong làng xe đạp Việt Nam đều góp mặt, chắc chắn sẽ tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn trên đường đua tại xã Cần Giờ (TPHCM).

Trong đó, người hâm mộ có cơ hội dõi theo màn tranh tài từ một số gương mặt nam nổi bật như Phạm Lê Xuân Lộc, Tống Thanh Tuyền (Quân đội), Nguyễn Tấn Hoài, Lê Ngọc Sơn, Trịnh Đức Tâm (An Giang), Quàng Văn Cường (Hà Nội), Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Hướng (Đồng Nai), Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp), Nguyễn Minh Thiện (Vĩnh Long), Trần Thanh Điền, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thắng (TPHCM)…

Nội dung nữ là cuộc cạnh tranh huy chương trực tiếp của Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang), Đinh Thị Kim Ngân (Đồng Nai), Lê Thị Huyền (Thanh Hóa), Nguyễn Thị Bé Hồng (Đồng Tháp), Nguyễn Khang Hà My, Hồ Thị Yến Linh (Vĩnh Long), Lâm Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Võ Thị Thủy Tiên (TPHCM).

Phạm Lê Xuân Lộc đang là cua-rơ nam được sự chú ý của giới chuyên môn. Ảnh: ONG QI

Ban chuyên môn thi đấu xe đạp đường trường Đại hội sẽ họp kỹ thuật với các đội ngày 22-11. Sau đó, danh sách thi đấu chính thức của các đội sẽ được xác nhận.

Liệu sẽ có bất ngờ hay không?

Việc số lượng đơn vị dự tranh nội dung đường trường nam, nữ ở môn xe đạp không đông đảo phần nào phản ánh thực tế về đầu tư cho xe đạp thành tích cao trên cả nước. Không nhiều địa phương cả nước tập trung chuyên biệt cho các đội xe đạp đường trường bởi số lượng giải trong hệ thống quốc gia còn quá ít.

Tuy nhiên, những đơn vị có cua-rơ dự Đại hội năm nay đều là nơi có truyền thống và có thành tích trong thi đấu.

4 năm trước tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, đội An Giang giữ vị trí số 1 với 7 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ (tính tổng thành tích nam, nữ). Đồng Tháp có 3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ và TPHCM đạt 2 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ xếp lần lượt vị trí thứ nhì và ba.

Họ sẽ tiếp tục là ứng viên tranh chấp huy chương cao nhất ở năm nay. Với ưu thế chủ nhà, các cua-rơ TPHCM được đánh giá đủ cơ hội giành thứ hạng cao bởi tập thể Ban huấn luyện và từng VĐV đã chuẩn bị chuyên môn rất kỹ lưỡng thời gian qua. Dẫu thế, các đội An Giang, Đồng Tháp hay Vĩnh Long, Đồng Nai, Thanh Hóa, Quân đội vẫn có cua-rơ chủ chốt đủ trình độ tạo bất ngờ trên đường đua tốc độ.

Bài toán chiến thuật được xem là chìa khóa để mỗi Ban huấn luyện quyết định thành tích thi đấu cho cua-rơ của mình. Chắc chắn, các đội sẽ tập trung cua-rơ chủ lực vào nội dung trọng tâm để giành huy chương, tránh dàn trải có thể mất thể lực do các ngày thi đấu diễn ra liên tục.

Đội chủ nhà TPHCM sẽ tìm cơ hội có HCV trên sân nhà năm nay. Ảnh: CYCLING NEWS

“Chúng tôi đánh giá khả năng tranh chấp huy chương sẽ quyết liệt ở những nội dung tính giờ cá nhân. Do thế, từng đội đua đã cử lực lượng làm quen kỹ lưỡng địa hình thi đấu trước khi nhập cuộc tại Đại hội. Dù nhiều cua-rơ quen thuộc tham dự nhưng Ban chuyên môn kỳ vọng có thêm nhân tố mới tạo bất ngờ”, đại diện Ban chuyên môn môn xe đạp đường trường trao đổi.

9 nội dung thi đấu nam đường trường tại Đại hội gồm: Tính điểm cá nhân 50km; Tính giờ cá nhân 40km; Tính giờ đồng đội 80km; Tốc độ 500m; Tính giờ cá nhân cự ly ngắn 4km; Bộ đôi tốc độ 500m; Tính giờ đồng đội cự ly ngắn 4km; Xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội 160km. 9 nội dung nữ được tổ chức gồm: Tính điểm cá nhân 30km; Tính giờ cá nhân 30km; Tính giờ đồng đội 50km; Tốc độ 500m; Tính giờ cá nhân cự ly ngắn 3km; Bộ đôi tốc độ 500m; Tính giờ đồng đội cự ly ngắn 3km; Xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội 100km. Chương trình thi đấu diễn ra từ 23 tới 29-11.

MINH CHIẾN