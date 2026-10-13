Marco Bezzecchi: Át chủ bài mới trong cuộc chơi MotoGP của Aprilia

Aprilia giành chiến thắng rực rỡ tại chặng Indonesian Grand Prix của MotoGP mùa này, khi Marco Bezzecchi (Ý) cán đích đến đầu tiên với thành tích 40 phút 46 giây 582, Jorge Martin chiếm vị trí thứ 3 với thành tích chậm hơn 6,890 giây.

Bezzecchi bất ngờ vô địch Indonesian Grand Prix (Ảnh: THX)

Sau 27 vòng đua ở trường đua Pertamina Mandalika International Circuit, dù không giành pole và xuất phát ở vị trí thứ 2, Bezzecchi vẫn tận dụng thời cơ khi Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse) - người giữ pole phải thi đấu với 2 ngón tay bị gãy, không đạt được trạng thái thể lực tốt nhất.

Kết quả, tay đua 27 tuổi quê Rimini giành được chiến thắng chặng MotoGP thứ 10 của sự nghiệp khi đăng quang Indonesian Grand Prix 2026. Raul từng không muốn bước ra đường đua vì bàn tay quá đau, vẫn nghiến răng thi đấu để giành vị trí thứ 2. Martin giành hạng 3.

Có thể nói, màn trình diễn bất ngờ của Bezzecchi, sự dũng cảm của Raul (cũng dùng xe đua Aprilia) góp phần giúp Martin có thêm trợ lực đánh bại Marquez, người đã giành chiến thắng ở chặng đua nước rút tốc độ trước đó 1 ngày nhưng cuối cùng chỉ về đích với vị trí thứ 6 chung cuộc.

Bezzecchi trải lòng sau khi trở thành át chủ bài trong cuộc chơi MotoGP của Aprilia, để góp phần giúp Martin vươn lên vị trí số 1 trên Bảng tổng sắp các tay đua mùa này, dù anh cũng muốn tranh vô địch: “Một câu chuyện tuyệt vời, một chặng đua xuất sắc, dù mọi thứ chẳng hề dễ dàng chút nào!”.

“Tôi đã quyết định siết ga tấn công ngay từ đầu để bắt kịp Raul rồi bứt phá vọt đi. Giờ đây khi đã rút ngắn được khoảng cách điểm số, liệu điều này có thắp lại khao khát vô địch thế giới trong tôi? Hiện tại, tôi coi như đã lỡ mất chức vô địch rồi". Bezzecchi chia sẻ khiêm tốn như một cách giấu bài.

Sau khi lao vút qua đích đến, nơi lá cờ ca rô báo hiệu hoàn thành chặng đua vẫy phấp phới, tay đua người Ý Bez ăn mừng trên vòng đua danh dự bằng cách cầm một chiếc cối xay tiêu, gây khó hiểu cho khán giả.

Sau đó, anh giải thích với nụ cười rất tươi, liên quan đến cả đồng hương đua F1 Kimi Antonelli: “Đó là bí mật tôi giữ cho riêng mình. Bởi vì nếu có thêm một chút gia vị cay nồng vào cuộc sống thì lúc nào cũng thú vị. Bạn bè tôi hiểu tôi muốn ngụ ý điều gì với chiếc cối xay tiêu, và Kimi Antonelli là một trong số họ”.

Về phần mình, bất chấp chiến thắng rõ ràng trước Marquez, Martin thực sự muốn cạnh tranh với Bez và Raul (đều là những tay đua sử dụng chiếc xe đua Aprilia): “Tôi đã muốn làm được nhiều hơn thế, nhưng họ thực sự quá nhanh để có thể đuổi kịp ở phía trên".

Phía bên kia, Marquez chọn chiến thuật phòng ngự, kết thúc chặng đua ở vị trí cách xa bục nhận giải (hạng 6, xếp sau chiếc xe KTM của Acosta), đồng thời phải vật lộn với các sự cố về áp suất lốp khiến tốc độ không tốt.

Chặng đua Indonesian Grand Prix rõ ràng không phải là nơi tung đòn quyết định cho chiếc cúp vô địch MotoGP 2026, Marquez dù bị Martin qua mặt vẫn tự tin: “Đối với tôi, vị trí thứ 6 này có giá trị chẳng khác nào một chiến thắng”. Một khi Marc lên tiếng như vậy, mọi thứ còn ở phía trước.

Bảng tổng sắp các tay đua MotoGP 2026

1-Jorge Martin (Aprilia) 355 điểm 2-Mard Marquez (Ducati) 353 điểm 3-Marco Bezzecchi (Aprilia) 309 điểm 4-Ai Ogura (SuperFile Trackhouse) 259 điểm

Đ.Hg.