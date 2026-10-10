Chủ tịch FIA trải thảm đỏ đón các đội đua F1 Trung Quốc

Chủ tịch FIA Mohammed Ben Sulayem gợi ý một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc gia nhập làng Đua xe F1 bằng cách mua lại đội đua hiện có thay vì thành lập đội đua mới, trong bối cảnh tham vọng về đua xe thể thao ngày càng tăng từ các hãng xe Trung Quốc như BYD và Geely.

Chủ tịch FIA bắt tay Verstappen sau chặng Bahrain Grand Prix (Ảnh: THX)

Theo THX, Chủ tịch FIA Mohammed Ben Sulayem một lần nữa nhấn mạnh mong muốn được chứng kiến một nhà sản xuất Trung Quốc bước chân vào F1, đồng thời gợi ý việc mua lại một đội đua hiện có sẽ mang lại con đường ngắn hơn để bước vào giải vô địch thế giới, so với việc xây dựng một đội đua mới từ đầu.

Trước thềm Singapore Grand Prix cuối tuần này, Chủ tịch FIA nhận định nền công nghiệp ô tô đang bùng nổ cùng sự dấn thân của Trung Quốc vào thể thao tốc độ khiến quốc gia này trở thành một đối tác cực kỳ hấp dẫn đối với F1.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bất kỳ tân binh nào cũng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của giải đấu: “Chúng tôi rất muốn có một đội đua lớn đến từ Trung Quốc bởi tôi cảm thấy đó là đòn bẩy chiến lược. Châu Á sở hữu vô vàn tiềm năng, và khu vực châu Á - Thái Bình Dương có quy mô dân số khổng lồ, có niềm đam mê cuồng nhiệt với thể thao cùng lực lượng các nhà sản xuất hùng hậu. Điều đó sẽ mang lại giá trị gia tăng rất lớn cho F1”.

Trước đó, ông Ben Sulayem cũng từng ủng hộ việc mở rộng quy mô các đội đua F1 lên con số 12 đội, tiếp ngay sau sự xuất hiện của gã khổng lồ nước Mỹ Cadillac với tư cách là đội đua thứ 11 trong năm nay.

Dù vậy, Chủ tịch FIA cho biết việc bổ sung thêm một đội đua mới không nhất thiết là mục tiêu duy nhất. Ông gợi ý một hãng xe Trung Quốc hoàn toàn có thể mua lại một cấu trúc hiện có, tương tự mô hình của hãng xe Đức Audi khi thâu tóm Sauber trước mùa giải 2026.

“Điều quan trọng là nằm ở việc lựa chọn đúng đội đua!”, Ben Sulayem tiếp tục chia sẻ, “Nếu họ tiến vào thâu tóm một đội đua khác, tôi sẽ càng thêm hài lòng. Điều đó không có nghĩa là chúng ta bắt buộc phải có đội đua thứ 12. Việc mua lại một đội đua đã có sẽ rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết gia nhập F1”.

Gã khổng lồ xe điện Trung Quốc BYD được cho là đã thăm dò khả năng bước chân vào F1, khi các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này tiến hành các cuộc thảo luận với những nhân vật quyền lực nhất của giải đấu.

Phó Chủ tịch Điều hành BYD - bà Stella Li, được cho là đã gặp gỡ Chủ tịch FIA và CEO F1 Stefano Domenicali, đồng thời tiến hành các cuộc đàm phán mang tính thăm dò với cựu Lãnh đội Red Bull Christian Horner. Dù đã diễn ra các cuộc thảo luận, BYD hiện vẫn chưa chính thức công bố kế hoạch gia nhập F1.

Một nhà sản xuất Trung Quốc khác cũng đang đẩy mạnh sự hiện diện của mình trên trường đua quốc tế là Geely. Hãng này đã gia nhập giải đua FIA TCR World Tour năm nay, trình làng 4 chiếc xe đua Preface thông qua đội đua Geely Cyan Racing, với sự góp mặt của tay đua người Trung Quốc Ma Qinghua trong đội hình.

Geely cũng được cho là đang đàm phán nâng cao để tiếp quản chương trình xe đua Hypercar của Alpine tại Giải vô địch đường trường thế giới (FIA WEC) kể từ năm 2027, sau quyết định rút lui khỏi giải đấu này của hãng xe Pháp vào cuối năm nay.

Đ.Hg.