Antonelli và giấc mơ viết lại lịch sử F1

Kimi Antonelli (Mercedes) chia sẻ anh đã cho phép bản thân mơ về danh hiệu vô địch F1 lịch sử - điều hoàn toàn nằm trong tầm tay ngay tại chặng đua tiếp theo ở Austin (Texas): Chặng United States Grand Prix.

Antonelli tự tin, đã dám mơ về ngôi vô địch F1 (Ảnh: THX)

Nếu giành ngôi vô địch F1 mùa này, Antonelli sẽ trở thành nhà vô địch thế giới trẻ tuổi nhất trong suốt chiều dài lịch sử F1, đồng thời là nhà vô địch thế giới đầu tiên của nước Ý kể từ năm 1953.

Vị trí thứ 3 của Antonelli tại Singapore Grand Prix - chặng đua vốn bị thống trị hoàn toàn từ đầu đến cuối bởi Max Verstappen (Red Bull) - đã diễn ra chật vật, khi anh liên tục phải đối mặt với nguy cơ nhận phạt do chạm giới hạn đường đua.

Tuy nhiên, kết quả này đủ để anh nới rộng khoảng cách với đồng đội George Russell lên 102 điểm. Khi được hỏi trên hành trình trở về nhà rằng liệu có dám mơ việc đăng quang tại Austin cuối tháng này hay không, Antonelli bộc bạch: "Chắc chắn rồi. Nhưng đồng thời, tôi biết mọi thứ đang ở rất gần, cơ hội ngay trước mắt. Chỉ có điều tôi cần đảm bảo mình tiếp tục nỗ lực hết sức có thể. Tâm thế của tôi luôn không đổi: Ra đường đua và giành chiến thắng”.

Antonelli tiếp tục bày tỏ: "Tôi nghĩ chặng vừa qua, bản thân tôi lái chưa thực sự tốt, nhưng tôi cảm thấy tự tin. Với 1 tuần nghỉ ngơi phục hồi, tôi rất trông chờ được trở lại thi đấu tại Austin. Để đạt được mục tiêu, tôi phải thi đấu với 100% phong độ”.

Về lý thuyết, Antonelli có thể đăng quang ngay tại Austin với giả định vẫn còn 5 chặng đua phía trước, trong bối cảnh số phận các chặng Grand Prix ở Qatar - Abu Dhabi vẫn bỏ ngỏ do cuộc xung đột Trung Đông leo thang.

Tuy nhiên, người đứng đầu đội đua Mercedes, Toto Wolff, vẫn tỏ ra thận trọng và không muốn đưa ra dự đoán quá sớm: “Tôi luôn tự nhắc mình rằng trong môn thể thao tốc độ, những điều khó tin nhất đều có thể xảy ra. Để kịch bản đó trở thành hiện thực, có lẽ cả 2 đối thủ cạnh tranh là George và Lewis Hamilton đều phải bỏ cuộc, khi ấy cậu ấy mới có thể giành chiến thắng. Nhưng khả năng đó không dễ xảy ra”.

Dẫu vậy, Wolff thừa nhận danh hiệu vô địch đã ở rất gần và việc đăng quang dường như chỉ còn là vấn đề thời gian: “Chức vô địch rồi sẽ đến với cậu ấy, có thể tại Mexico, Brazil hoặc một chặng đua nào đó sau nữa”.

Trong khi đó, Russell đã phải nỗ lực vượt khó từ phía cuối xuất phát do án phạt thay động cơ, cán đích ở vị trí thứ 9 tương đối khả quan tại đường đua Marina Bay Street Circuit - nơi nổi tiếng cực kỳ khó để vượt qua xe đua của nhau.

Wolff cho biết 2 tay đua có thể sẽ thi đấu tại Austin với chiếc xe được nâng cấp, khi một số trục trặc ban đầu đã được khắc phục tại Singapore: “Tôi nghĩ rằng chiếc xe mới này cần một triết lý thiết lập rất khác so với chiếc xe trước đó”.

Về việc Antonelli thoát khỏi án phạt cộng 5 giây khi chạm ngưỡng giới hạn vi phạm ranh giới đường đua, Wolff dành lời khen ngợi cho kỹ năng lái xe của anh, đùa vui về cách ông có thể giúp tay đua có chiều cao khiêm tốn này ngồi cao hơn để quan sát mép đường đua tốt hơn.

“Tôi có một chiến thuật rất hay. Tôi sẽ lót chiếc gối từ khách sạn dưới mông của Antonelli, để cậu ấy có thể nhìn rõ mặt đường”, Wolff nói khi Mercedes đang rất tự tin với ngôi vô địch F1 của mùa này, cả trên Bảng xếp hạng các tay đua lẫn đội đua.

Đ.Hg.