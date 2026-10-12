Verstappen vô địch Singapore Grand Prix, giành chiến thắng chặng F1 thứ 2

Max Verstappen đã giành chiến thắng tại Singapore Grand Prix lần đầu tiên ở trong sự nghiệp, hoàn thành cuối tuần hoàn hảo khi anh cũng về nhất ở chặng đua nước rút và giành pole ở vòng phân hạng. Đây là chiến thắng chặng thứ 2 của F1 mùa này với Verstappen.

Verstappen giơ cao cúp vô địch Singapore Grand Prix (Ảnh: THX)

Verstappen (Red Bull) về đích trước Charles Leclerc (Ferrari) với khoảng cách là 7,335 giây, trong khi người dẫn đầu bảng xếp hạng các tay đua là Kimi Antonelli (Mercedes) đã về thứ 3 sau 62 vòng đua dưới ánh đèn của đường đua tại Marina Bay Street Circuit.

Trong quá khứ, Verstappen chưa từng có duyên với Singapore Grand Prix. Anh chưa từng vô địch tại đường đua Marina Bay Street Circuit lần nào, thậm chí là giành pole cũng không, sau 9 lần đến đây đua xe.

Không nói cũng biết, Verstappen vui như thế nào: “Phải mất một khoảng thời gian nhưng tôi nghĩ cuộc đua này diễn ra rất tốt”. Rõ ràng là tốt, khi Verstappen đã giành được chiến thắng chặng Grand Prix thứ 2 liên tiếp tại F1 mùa này. Trước đó, anh đã vô địch Bahrain Grand Prix, khi chặng đua diễn ra tại Sepang của Malaysia.

“Chúng tôi có tốc độ khi cần thiết với lốp mềm và lốp trung bình. Vì vậy, tôi rất vui khi giành chiến thắng ở đây”, tay đua người Hà Lan nói thêm sau khi đứng trên bục vinh quang cao nhất ở trong lần xuất phát chặng Grand Prix thứ 250 của mình.

“Tôi nghĩ vài chặng đua gần đây thực sự rất tích cực, cả đội đều rất quyết tâm để đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa. Hy vọng chúng tôi có thể có thêm chút niềm vui cho đến cuối năm”, Verstappen nói với ngụ ý muốn giành thêm chiến thắng cho Red Bull.

Trong khi đó, bộ đôi của McLaren là Lando Norris và Oscar Piastri lần lượt về thứ 4 và thứ 5, xếp trước Lewis Hamilton (Ferrari), người đã tuột từ vị trí thứ 3 xuống thứ 6 sau khi mắc sai lầm trong chiến lược sử dụng lốp xe.

“Đây là một cuộc đua rất khó khăn, nhưng cuối cùng tôi thực sự hài lòng với vị trí trên bục podium”, Antonelli nói, khi anh đã gia tăng khoảng cách dẫn đầu trên bảng xếp hạng lên 102 điểm so với người đồng đội Russell.

Về phần mình, Leclerc bày tỏ: “Chúng tôi khá mạnh ở đầu cuộc đua, sau đó bắt đầu sa sút. Chúng tôi đã áp dụng một chiến lược khác so với Max. Nhìn chung, tôi đã cố gắng hết sức và tôi không hối hận điều gì cả. Tôi không nghĩ có thể làm thêm được gì”.

Sau Singapore Grand Prix, Antonelli có 340 điểm ở trên bảng xếp hạng các tay đua F1 mùa này. Russel xếp thứ nhì với 238 điểm. Xếp thứ 3 là Hamilton, anh này có 229 điểm. Verstappen cũng tiến lại rất sát khi có 221 điểm.

Chặng đua tiếp theo của F1 2026 là United States Grand Prix, dự kiến sẽ diễn ra tại Austin (Texas) vào ngày 25-10 tới đây.

Đ.Hg.