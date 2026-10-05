Hamilton cảm xúc lẫn lộn khi giành hạng 3 ở Bahrain Grand Prix

Lewis Hamilton có cảm xúc khá lẫn lộn sau chặng đua Bahrain Grand Prix tại Malaysia, nơi anh xuất phát từ vị trí thứ 2, nhưng đã tuột xuống vị trí thứ 18 vì một quyết định mạo hiểm về lốp xe không hiệu quả, trước khi chiến đấu để về đích ở vị trí thứ 3 trong chặng đua hỗn loạn.

Hamilton giành hạng 3 trong màu áo đỏ (Ảnh: THX)

Sau cơn mưa làm trì hoãn cuộc đua tới hơn 90 phút, Hamilton là một trong số ít các tay đua chuyển từ lốp trung gian sang lốp trơn trên đường đua vẫn đang khô dần.

Tay đua người Anh của Ferrari đã có khởi đầu chậm chạp và sau đó bị tuột hạng, xuống vị trí thứ 18, nhưng Hamilton vẫn quyết định bám sát chiến lược của mình bất chấp việc đội đua Ferrari gọi anh trở lại pit để thay lốp.

Hamilton sau đó vượt qua nhiều đối thủ khi đường đua khô dần trong lúc xe an toàn cũng xuất hiện để hỗ trợ anh. Và cuối cùng tay đua kỳ cựu này đã vượt qua Isack Hadjar của Red Bull ở những phút cuối cùng để giành được vị trí trên bục podium, chỉ sau Max Verstappen và Kimi Antonelli ở Bahrain Grand Prix.

“Theo quyết định của cả đội, chúng tôi chọn lốp mềm ở cuối đường pit, Verstappen và Antonelli đã tháo tấm phủ lốp của họ ra và tim tôi như thắt lại. Tôi đã biết ngay rằng chúng tôi gặp rắc rối”, Hamilton nói với các phóng viên. “Khi chúng tôi rời khỏi pit, tất cả bụi bẩn bắn ra từ phía sau xe của Max và tôi nghĩ: “Thôi xong rồi, cuộc đua của tôi thực sự gặp rắc rối". Chúng tôi chấp nhận điều đó".

Khi đường đua khô ráo và việc xe an toàn xuất hiện có lợi cho anh, Hamilton bắt đầu màn lội ngược dòng đầy ngoạn mục khi bám đuổi Hadjar ở vị trí thứ 4, trước khi George Russell bỏ cuộc, tạo cơ hội cho anh lên bục podium.

“Tôi chỉ chờ đường đua khô ráo và cảm giác thật tuyệt khi tôi bắt kịp mọi người. Chiếc xe đua hoạt động rất tốt. Sau đó, các thành viên trong đội ngũ kỹ thuật của tôi đã có những lần dừng pit rất tốt”, Hamilton nói thêm. “Và sau đó là một chiến lược tốt. Chúng tôi trở lại bục podium và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Tôi thực sự rất biết ơn”.

Đồng đội của anh, Charles Leclerc, cũng giành được vị trí thứ 4 cho đội đua Ferrari, anh thừa nhận đó là kết quả tốt nhất mà họ có thể đạt được nếu xét đến việc Red Bull và Mercedes nhanh hơn nhiều.

“Thành thật mà nói, trong phần đầu của cuộc đua, mọi thứ có thể đều đã sai. Và ở phần thứ hai, mọi thứ có thể diễn ra suôn sẻ đều theo ý chúng tôi”, Leclerc nói.

“Nếu là một cuộc đua bình thường, chúng tôi có thể về thứ 3 và thứ 4. Hai người dẫn đầu quá nhanh so với chúng tôi. Lewis có tốc độ khá tốt, trong khi tôi gặp rất nhiều khó khăn với chiếc xe. Tôi có cảm giác tốt cho đến vòng loại thứ 2, và sau đó ở vòng loại thứ ba, tôi bắt đầu tụt lại phía sau”.

Đ.Hg.