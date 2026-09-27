Verstappen không săn đuổi được Russell ở Azerbaijan Grand Prix

Tay đua người Hà Lan Verstappen gia tăng áp lực trong những phút cuối cùng của chặng đua Azerbaijan Grand Prix, nhưng Russell đã thoát khỏi sự săn đuổi để giành chiến thắng ngoạn mục.

Russell - giữa, và Verstappen - thứ 2 từ trái sang, trên bục trao thưởng Azerbaijan Grand Prix (Ảnh: THX)

Theo Phó Giám đốc Đội đua Mercedes - Bradley Lord - Verstappen giống “một con cá mập” đang đánh hơi thấy máu của Russell trong những giây phút cuối cùng của chặng đua Azerbaijan Grand Prix.

Thời điểm đó, Russell đang tiến đến chiến thắng dễ dàng tại đường đua Baku City Circuit, nhưng sự xuất hiện đến 2 lần của xe an toàn đã xóa bỏ những lợi thế của tay đua Mercedes.

Khi cuộc đua tiếp tục, Russell không thể bỏ xa Verstappen của Red Bull, người đã cán đích đến chỉ sau Russell chưa đầy 2/10 giây. Có thể ví von kiểu như, “cá mập” Verstappen đã săn đuổi sát sao nhưng không bắt được Russell.

“Mọi chuyện diễn ra chính xác như chúng tôi đã hy vọng trong kế hoạch chiến lược lạc quan nhất của mình”, Phó GĐ Lord chia sẻ với Sky Sports F1.

Russell đã có thể bứt phá, tạo ra khoảng cách để hoàn toàn kiểm soát cuộc đua tại Azerbaijan Grand Prix. Và sau khi chặng đua được tiếp tục, thì đột nhiên, Verstappen tìm thấy cơ hội của mình.

“Giống như một con cá mập khi ngửi thấy mùi máu ở trong nước, đột nhiên Verstappen xuất hiện, và Russell chỉ có thể dẫn trước nửa giây mỗi lần ở đoạn giữa. Rồi như một sợi dây bungee lớn, nó kéo Verstappen trở lại theo luồng gió thổi”. Phó GĐ của Mercedes nói về tay đua của mình. “Vì vậy, áp lực ở những vòng cuối dành cho Russell là rất lớn. Chỉ cần một sai lầm, chiến thắng sẽ vuột mất, nhưng anh ấy không mắc bất kỳ sai lầm nào cả”.

Các tay đua F1 tham dự Azerbaijan Grand Prix 2026 tại đường đua Baku City Circuit phải thi đấu 51 vòng (1 vòng dài 6,003 km). Russell giành được pole từ vòng loại nên xuất phát ở vị trí số 1 và chiếm lợi thế ngay từ đầu.

Nhưng Verstappen (xuất phát ở vị trí thứ 8) đã vươn lên mãnh liệt. “Cá mập” Verstappen đã săn đuổi Russell rất sát sao ở những vòng cuối. Nhưng tay đua Mercedes rất bình tĩnh duy trì vị thế dẫn đầu để đánh bại tay đua Red Bull.

Sau 51 vòng đua, Russell cán đích đến đầu tiên với thành tích 1 giờ 38 phút 02 giây 143, còn Verstappen chỉ về đích thứ 2 với thành tích chậm hơn 0,196 giây. Về đích thứ 3 là đồng đội người Pháp của Verstappen - Isak Hadjar (chậm hơn 10 giây 704).

Russel ăn mừng trên bục trao giải (Ảnh: THX)

Đăng quang tại Azerbaijan Grand Prix, Russell hiện đã “bỏ túi” 3 chặng đua tại F1 mùa này. Trước đó, anh đã giành chiến thắng tại Australian Grand Prix (chặng đua mở màn hồi tháng 3) và Austrian Grand Prix (diễn ra hồi tháng 6).

Trên Bảng xếp hạng các tay đua F1 mùa này, Russell vẫn duy trì vị trí thứ 2 với 236 điểm. Trong khi đó, Verstappen xếp ở vị trí thứ 6. Tay đua từng 4 lần Vô địch thế giới đua xe F1 (từ 2021-2024) có 163 điểm và chưa giành chiến thắng chặng Grand Prix nào.

Đ.Hg.