Kimi Antonelli đăng quang Spanish Grand Prix

Kimi Antonelli tận dụng tối đa chút may mắn để giành chiến thắng thứ 8 trong mùa giải 2026 của Đua xe F1. Tay đua người Ý điều khiển chiếc xe đua của đội Mercedes vượt qua đích đến chặng Spanish Grand Prix đầu tiên khi mà Lando Norris bị cản trở bởi Xe an toàn ảo (VSC)

Antonelli ăn mừng chiến thắng (Ảnh: THX)

Tay đua 20 tuổi của Mercedes đã nới rộng khoảng cách ở trên Bảng xếp hạng các tay đua F1 mùa này lên thành 81 điểm, sau khi anh cán đích trước cả Max Verstappen (Hà Lan, Red Bull) 4,351 giây. Kimi Antonelli đã vượt qua đích đến sau 57 vòng đua tại Circuito de Madring với thành tích là 1 giờ 34 phút 23 giây 764, dù phải xuất phát ở vị trí thứ 2.

Kimi Antonelli, người vừa có chiến thắng ngoạn mục từ vị trí xuất phát thứ 19 tại Italian Grand Prix ở 1 tuần trước đó, tận dụng triệt để sự cố sớm của nhà Đương vô địch thế giới F1 - Norris (McLaren), khi tay đua này bị bất ngờ bởi sự can thiệp của Xe an toàn ảo (VSC) ngay sau khi dẫn đầu trong 15 vòng đua đầu tiên.

“Đây là một chặng đua không hề dễ dàng”, Kimi Antonelli - tay đua của Mercedes đang đứng trước cơ hội trở thành Nhà vô địch thế giới F1 đầu tiên của nước Ý kể từ thời Alberto Ascari năm 1953 - chia sẻ.

“Chúng tôi phải quản lý lốp xe rất kỹ, thắng lợi này thật tuyệt vời, dù cảm giác không thực sự trọn vẹn khi Lando mới chính là người xứng đáng giành chiến thắng!”, Kimi Antonelli cho biết sau khi chứng kiến điểm số của mình nhảy lên con số 292, bỏ lại khá xa đồng đội Mercedes là George Russell (211 điểm).

Norris dẫn đầu từ vị trí xuất phát đầu tiên (pole), nhưng đã mất đi lợi thế khi Lance Stroll của Aston Martin gặp tai nạn khiến hiệu lệnh VSC xuất hiện. Thời điểm này cực kỳ bất lợi cho Norris khi anh vừa chạy qua khu vực pit ngay lúc sự cố xảy ra, vô tình dâng cho các đối thủ một lượt vào pit “miễn phí” về mặt thời gian.

“Tôi chẳng thể làm gì khác trong tình huống đó. Vì vậy, xin chúc mừng họ. Tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng việc vượt qua Max là quá khó khăn, và anh ấy thì chẳng phạm một sai lầm nào”, Norris của Mc Laren nói.

“Đó là một phần của đua xe, vậy nên chúng tôi sẽ chấp nhận thực tế này và cố gắng làm tốt hơn ở lần sau”, Norris nói với tinh thần hiệp sĩ mã thượng - khiến cho nhiều người càng thêm nể phục cách cư xử của tay đua này.

Sau chặng Spanish Grand Prix, Norris tạm thời xếp hạng 4 ở trên BXH các tay đua của Đua xe F1 mùa giải năm nay. Anh có 186 điểm (mới chỉ thắng 2 chặng Hungarian Grand Prix và Dutch Grand Prix). Xếp trên anh là Lewis Hamilton (Anh, Ferrari) với 191 điểm.

Đ.Hg.