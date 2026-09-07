Kimi Antonelli: “Chiến thắng tại Italian Grand Prix là khoảnh khắc đặc biệt”

Kimi Antonelli của Mercedes thừa nhận chiến thắng tại Italian Grand Prix ở quê nhà là một trong những chặng đua tuyệt vời nhưng “chặng đua hay nhất vẫn còn ở phía trước”. Tay đua F1 người Ý tự tin sau chiến thắng ngược dòng ngoạn mục dù phải xuất phát từ vị trí thứ 19!

Kimi Antonelli ăn mừng với cờ nước Ý (Ảnh: THX)

Trước đó, Kimi Antonelli từng 6 lần giành chiến thắng chặng. Nhưng việc anh cán đích đến đầu tiên ở Italian Grand Prix tại Monza Circuit để có lần đầu tiên lên ngôi tại quê nhà trong bối cảnh phải xuất phát từ vị trí thứ 19 là trải nghiệm tuyệt vời nhất từ trước đến nay.

Kimi Antonelli chia sẻ với giới truyền thông: “Tôi nghĩ đó là chiến thắng chặng đặc biệt nhất mùa giải. Nhìn biển người hâm mộ vây kín ở đoạn đường thẳng thực sự là điều không thể tin nổi. Giành chiến thắng ngay sân nhà càng làm cho khoảnh khắc ấy trở nên đắt giá hơn. Tôi rất hạnh phúc với kết quả này”.

Bước vào vòng đua chung kết Italian Grand Prix, Kimi Antonelli thừa nhận là anh biết trước việc phải xuất phát từ cuối hàng nhưng đội đua Mercedes tin tưởng anh có thể đem về điểm số quan trọng. Dù vậy, việc giành chiến thắng chặng là điều mà cả anh lẫn Mercedes đều không lường trước được.

“Tôi từng nghĩ một vị trí trong Tốp 3 (giành podium) là khả thi, nhưng rồi sau khi cờ đỏ phất lên, tôi đã vươn lên vị trí thứ 12 và lúc đó tôi mới tin mình có cơ hội cạnh tranh chiến thắng”, Kimi Antonelli hào hứng nói khi anh vượt qua cả người đồng đội ở Mercedes là George Russell để giành chiến thắng.

“Tuy nhiên, khi đã vươn lên dẫn đầu, lao vào cuộc đọ sức tốc độ, việc bứt phá tạo khoảng cách là cực kỳ khó khăn, gần như là điều bất khả thi về mặt vật lý”, Kimi Antonelli giải thích về những gì xảy ra khi anh từ vị trí xuất phát thứ 19, bứt phá lên vị trí thứ 12, rồi vươn lên dẫn đoàn đua nhưng phải tìm cách giữ vững vị thế.

“Tôi biết mọi thứ sẽ rất gian nan, nhưng nhờ tín hiệu xe an toàn ảo, chúng tôi vào pit và sau đó phải nỗ lực san bằng khoảng cách. Cuối cùng, tôi đã bảo vệ thành công thành quả và mang chiến thắng về nhà, tôi vô cùng mãn nguyện”.

Kimi Antonelli phản ứng cực kỳ nhanh nhạy và thể hiện bản lĩnh của một nhà Vô địch tương lai khi được phóng viên hỏi, liệu rằng đây có phải là chặng đua xuất sắc nhất sự nghiệp của anh hay không, tính đến thời điểm hiện tại?

Tay đua F1 người Ý của đội Mercedes đáp lời: “Chặng đua hay nhất vẫn còn ở phía trước, nhưng tôi cảm thấy đây là một trong những màn trình diễn tốt nhất tôi từng thực hiện được và hẳn sẽ là kỷ niệm mà tôi ghi nhớ suốt đời”.

Kết quả Italian Grand Prix

1-Kimi Antonelli (Mercedes) Vị trí xuất phát thứ 19 1 giờ 51 phút 15 giây 281 2-George Russell (Mercedes) Vị trí xuất phát thứ 2 +3 giây 857 3-Max Verstappen (Red Bull) Vị trí xuất phát thứ 5 +14 giây 718 4-Lando Norris (McLaren) Vị trí xuất phát thứ 8 +19 giây 056

Bàn về cuộc đua giành ngôi vô địch thế giới và khoảng cách 66 điểm hiện tại so với người đồng đội George Russell, Kimi Antonelli chủ động giảm nhẹ tầm quan trọng của lợi thế điểm số này.

“Tôi không thực sự muốn bận tâm đến con số đó, bởi chúng ta đã chứng kiến ở các mùa giải trước cục diện có thể xoay chuyển nhanh đến thế nào. Về phần mình, tôi chỉ tập trung giải quyết từng chặng một. Cố gắng giành kết quả tốt nhất, tận dụng từng cơ hội có được và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào cuối mùa giải”.

Antonelli vô địch chặng Italian Grand Prix 2026 (Ảnh: THX)

Đ.Hg.