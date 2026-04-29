Áo xanh Marchuk Dzianis khẳng định uy danh

Mặc dù cầm chắc chiếc Áo xanh, nhưng ngoại binh của đội Kenda Đồng Nai Marchuk Dzianis vẫn chứng tỏ mình là tay đua nước rút tốt nhất Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 khi về nhất chặng 24 diễn ra sáng nay, qua đó trở thành người có số lần thắng chặng nhiều nhất với 6 lần bước lên bục vinh quang.

Marchuk Dzianis lần thứ 6 ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 24 từ phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) đến phường Tây Ninh (Tây Ninh), cự ly thi đấu 146 km diễn ra dưới cái nắng nóng, nhưng các tay đua vẫn thi đấu khá quyết liệt. Trong thế trận hiện tại, tập thể các tay đua TPHCM đang dàn quân bảo vệ danh hiệu Áo vàng lẫn đồng đội khá chặt chẽ, những âm mưu lật đổ đều bị đoàn quân của HLV Đỗ Thành Đạt hóa giải. Tuy nhiên, đường đua vẫn khá hấp dẫn khi một số tay đua tranh nhau vào tốp 10 tổng sắp hay tốp 3 giải thưởng Áo xanh.

Quang cảnh đường đua. Ảnh Hoàng Hùng

Ngay sau khi xuất phát đã có nhóm các tay đua, trong đó có 2 ngoại binh mạnh là Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai), Janssen (Đồng Tháp 1) tách tốp thành công. Nhờ đó tốp này đến điểm rút giải thưởng dọc đường đầu tiên và tay đua giữ áo xanh Marchuk Dzianis không khó vượt qua các đối thủ, giành chiến thắng.

Sau điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên, tốp đông của áo vàng Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) rượt đuổi thành công nhóm đi đầu. Cục diện mới mở ra khi 3 tay đua rất mạnh là Áo vàng Yarash Uladzislau, Áo chấm đỏ Mugisha Moise (TPHCM Vinama) và tay đua xếp hạng nhì cá nhân Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) tấn công mạnh mẽ tạo thành tốp đầu.

Ba tay đua mạnh có Áo vàng, Áo đỏ thoát đi. Ảnh: Hoàng Hùng

Ba tay đua đi đầu thay nhau làm đầu máy kéo với tốc độ cao, từ đó liên tục gia tăng cách biệt với tốp đông phía sau, có lúc lên gần 4 phút. Tại điểm giải thưởng dọc đường thứ hai, tay đua Sergei Kulikov về nhất còn Yarash Uladzislau hạng nhì. Tuy nhiên sau điểm giải thưởng này, các tay đua ở tốp đầu chủ động lơi chân, vì thế tốp đông phía sau nhanh chóng bắt kịp.

Ngay khi bắt kịp tốp đầu, những cuộc tấn công mạnh mẽ tiếp tục nổ ra và tay đua giữ Áo xanh Marchuk Dzianis tiếp tục góp mặt, đi cùng các tay đua mạnh như Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TPHCM), Pawel Szostka (Quân khu 7). Nhóm này về đến điểm giải thưởng dọc đường thứ ba thành công với chiến thắng thuộc về tay đua Lê Văn Khánh (Đồng Tháp 2).

Người dân ra đường cổ vũ cho các tay đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Do 4 tay đua đi tốp đầu không ảnh hưởng đến các danh hiệu chung cuộc nên tốp đông phía sau không tích cực rượt đuổi. Nhờ đó Marchuk Dzianis đi cùng các tay đua mạnh như Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TP.HCM), Pawel Szostka (Quân khu 7) và Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới Vĩnh Long) về đích thành công. Tại đích đến ở Tây Ninh, tay đua người Belarus Marchuk Dzianis khẳng định sức mạnh của Vua nước rút khi cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng. Đây là chiến thắng chặng thứ 6 của Marchuk Dzianis ở cuộc đua năm nay, giúp anh giữ vững danh hiệu Áo xanh.

Marchuk Dzianis tiếp tục mặc Áo xanh. Ảnh: Hoàng Hùng

Các danh hiệu sau 24 chặng không thay đổi khi Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) giữ Áo vàng dành cho VĐV có tổng thời gian thi đấu ít nhất. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc. Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc. Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ danh hiệu Áo xanh - vua nước rút. TPHCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Ngày mai (30-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 chạy chặng cuối từ Tây Ninh về TPHCM, cự ly thi đấu 133 km.

GIA MẪN