Patrick Patterson giành chiến thắng kịch tính

Trong pha so kè tốc độ tại đích đến giữa hai ngoại binh có nước rút tốt nhất hiện nay, trọng tài phải dùng kỹ thuật hình ảnh - “check var” mới xác định được Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) đánh bại Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) chỉ vài cm, giành chiến thắng chặng 11 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026.

Cả hai tay đua cán đích gần như cùng lúc. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 11 từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với lộ trình thi đấu dài 130 km diễn ra sáng nay đã có nhiều thay đổi về thế trận. Sau khi Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) vươn lên mặc chiếc Áo vàng, đoàn quân của HLV Đỗ Thành Đạt chính là người lên làm việc, kiểm soát tốc độ nhằm bảo vệ thành quả, chứ không còn là Đồng Nai như mấy ngày qua.

Các đội chưa có được kết quả như mong muốn như Đồng Tháp 1, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Quân khu 7, 620 Châu Thới Vĩnh Long tích cực tấn công tìm kiếm cơ hội tại những giải thưởng dọc đường. Nỗ lực bứt phá giúp Nguyễn Hướng (Võ Đắc Đồng Nai) giành chiến thắng giải thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1), Lê Ngọc Sơn (Công an TPHCM) hạng nhì và Janssen (Đồng Tháp 1) hạng ba.

Đội TPHCM đang chủ động làm đầu kéo bảo vệ Áo vàng Yarash Uladzislau. Ảnh: Hoàng Hùng

Sau Sprint 1, cuộc tấn công mạnh mẽ và đầy quyết tâm giúp Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7), Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long) tách tốp thành công. 3 tay đua này đồng sức đồng lòng đẩy tốc độ lên cao hướng đến điểm rút dọc đường thứ hai (Sprint 2). Với pha tung nước rút tốt hơn, Võ Thanh An cán đích đầu tiên ở Sprint 2, Trịnh Đức Tâm hạng nhì và Tạ Tuấn Vũ hạng ba.

Quang cảnh đường đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Sau khi giải quyết xong Sprint 2, một mình Võ Thanh An bứt phá ra đi một mình. Mục đích của anh là muốn các đội khác phải làm việc ở phía sau, chứ không phải là đội nhà Vĩnh Long, trong thế trận đưa đoàn đông về tranh nước rút. Tuy nhiên khi còn 7 km nữa về đích, Thanh An đã bị bắt lại cũng là lúc các tay đua Vĩnh Long phải lên làm đầu kéo, đưa chân rút chủ lực Patrick Patterson thể hiện tài năng.

Đội Vĩnh Long cố gắng lên làm đầu kéo trong 7km cuối. Ảnh: Hoàng Hùng

Trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ tại Quảng Ngãi, các tay đua cống hiến màn cạnh tranh nước rút mãn nhãn. Tay đua giữ Áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) cùng đối thủ đáng gờm nhất của anh là Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) tạo nên màn so kè “nghẹt thở”. Cả hai cùng dùng kỹ thuật đẩy xe gần như cùng lúc cán đích và trọng tài phải xem lại băng ghi hình mới xác định Patrick Patterson là người chiến thắng chặng, Marchuk Dzianis hạng nhì và Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) hạng ba.

Trọng tài xác định Patrick Patterson là người chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hùng

Đoàn đua về chung tốp đông nên các danh hiệu sau 11 chặng không thay đổi. Áo vàng danh giá vẫn thuộc về Yarash Uladzislau (TPHCM New Group), Áo xanh - Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai), Áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai), Áo chấm đỏ - Vua leo núi Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) và TPHCM Vinama nhất đồng đội.

Sáng mai 15-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 tranh tài chặng 12 từ Quảng Ngãi đi Phường Quy Nhơn (Gia Lai) có lộ trình thi đấu dài 178 km.

GIA MẪN