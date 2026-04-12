Chiến thắng thứ tư cho Áo vàng Marchuk Dzianis

Không nằm ngoài dự đoán, tay đua đang giữ Áo vàng lẫn Áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) tiếp tục toả sáng, đánh bại các đối thủ trong màn nước rút, về nhất chặng 9 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á, qua đó lần thứ tư bước lên bục vinh quang.

Áo vàng Marchuk Dzianis tiếp tục là người chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hùng

Trước khi bước vào chặng 9 diễn ra sáng nay chạy vòng quanh Dã Viên - Phú Xuân (Huế) dài 54 km, chặng đua được “làm nóng” với các hoạt động đồng hành sôi động, tạo ấn tượng lớn với người hâm mộ như mặc áo dài diễu hành xe đạp với sự tham dự của 100 thành viên. Tiếp đến là nội dung đua xe đạp phong trào với chiến thắng thuộc về Lê Văn Động cũng là một cựu tay đua từng chinh chiến nhiều năm ở Cúp Truyền hình.

BTC trao giải cho các VĐV thứ hạng cao giải phong trào. Ảnh: Hoàng Hùng

Trở lại diễn biến đường đua, đây là chặng đua ngắn thường dành cho các tay đua nước rút thể hiện. Chính vì thế, đội Vĩnh Long đang tham vọng đưa chân rút chủ lực Patrick Patterson (620 Châu Thới Vĩnh Long) về thắng chặng nên chủ động làm việc. Họ không ngần ngại bung sức thay cho tập thể Đồng Nai vốn đang chiếm ưu thế, nắm giữ Áo vàng, Áo xanh, Áo cam và nhất đồng đội.

Quang cảnh đường đua tại Huế. Ảnh: Hoàng Hùng

Sau khi Nguyễn Văn Lãm (TPHCM Vinama) về nhất điểm thưởng dọc đường đầu tiên và ngoại binh Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TPHCM) chiến thắng giải thưởng dọc đường thứ hai, tập thể hai đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long tiếp tục làm đội hình nước rút cho Patrick Patterson. Tuy nhiên, đội hình của họ liên tục bị các đối thủ tấn công, “quậy phá” trong 2 km cuối khiến cho kế hoạch của đội miền Tây không được như ý.

Các tay đua đeo bám quyết liệt. Ảnh: Hoàng Hùng

Trong 300 mét cuối, tay đua đang giữ Áo vàng, Áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) tỏ ra khôn khéo và kinh nghiệm hơn so với Patrick Patterson ở khâu chọn vị trí “nằm tài”. Anh nằm phía sau Patrick Patterson và chọn thời điểm rút khá tốt. Từ dưới lao lên kéo theo người đồng đội Lê Nguyệt Minh, tay đua Marchuk Dzianis đánh bại Patrick Patterson ngay vạch đích để lần thứ 4 tận hưởng niềm vui chiến thắng. Trong khi đó, Lê Nguyệt Minh là tay đua Việt Nam có nước rút tốt nhất khi về hạng ba.

Marchuk Dzianis tiếp tục mặc Áo vàng sau 9 chặng. Ảnh: Hoàng Hùng

Với kết quả này, cục diện bảng xếp hạng không có gì thay đổi khi Marchuk Dzianis vẫn giữ Áo vàng, Áo xanh. Cán đích hạng tư, Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) bảo vệ thành công danh hiệu Áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) cũng có ngày thi đấu đầy nỗ lực, bảo vệ thành công danh hiệu Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tôn Đông Á trao thiện nguyện tại Huế. Ảnh: Hoàng Hùng

Cũng ở chặng đua này, nhà tài trợ Tôn Đông Á dành gần nửa tỉ đồng cho các hoạt động thiện nguyện gửi đến: Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố Huế, Quỹ Giáo dục Hiếu Học Huế, Quỹ học bổng Nguyễn Chí Thanh, Hội đồng hương Huế tại TPHCM và học bổng cho các em học sinh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á chia sẻ: “Từ năm 2016 đến nay, với vai trò tài trợ cuộc đua, Tôn Đông Á đã chung tay cho các hoạt động cộng đồng. Năm nay, tổng kinh phí dành cho hoạt động thiện nguyện tại Cuộc đua đã hơn 2,1 tỉ đồng. Chúng tôi tin rằng mỗi vòng quay bánh xe không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn chuyên chở những giá trị nhân văn. Đó cũng chính là cách Tôn Đông Á lan tỏa tinh thần Non sông liền một dải – cùng xây cuộc sống xanh một cách bền bỉ”.

Sáng mai (13-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á sẽ diễn ra chặng 10 hứa hẹn nhiều kịch tính. Bởi chặng đua này có 3 ngọn đèo tính điểm áo chấm đỏ - vua leo núi là đèo Phước Tượng, đèo Phú Gia và đèo Hải Vân.

GIA MẪN