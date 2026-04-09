Hattrick thắng chặng cho Áo vàng Marchuk Dzianis

Vẫn duy trì sức mạnh trong các pha nước rút, ngoại binh đang giữ chiếc Áo xanh lẫn Áo vàng Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) tiếp tục là người chiến thắng ở chặng 7 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026, qua đó hoàn thành cú hattrick thắng chặng cho mình.

Marchuk Dzianis lần thứ ba tận hưởng niềm vui. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 7 diễn ra sáng nay (9-4 ) từ Phường Trường Vinh (Nghệ An) đi Phường Đồng Hới (Quảng Trị) có cự ly 197,5 km được xem là chặng đua đầy cam go. Bởi đây là chặng đua dài thứ hai của giải, có chinh phục đèo Ngang, đồng thời các tay đua phải thi đấu trong cái nắng nóng của vùng Bắc Trung Bộ.

Chặng đua có chinh phục đèo Ngang. Ảnh: Hoàng Hùng

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đây được xem là một trong những chặng đua hấp dẫn nhất từ đầu giải đến nay. Gần như trong suốt khoảng thời gian hơn 4 giờ đồng hồ, các tay đua thay nhau tấn công liên tục, tạo ra nhiều cuộc rượt đuổi đầy kịch tính.

Vốn đang chiếm ưu thế với Áo vàng, Áo xanh của Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) và Áo cam của Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai), nhưng đoàn quân của HLV Đặng Ngọc Tú không chơi theo chiến thuật bảo vệ Áo vàng thụ động. Đội Đồng Nai muốn lấy tấn công để làm phòng thủ.

Áo vàng Marchuk Dzianis đã năng nổ tấn công. Ảnh: Hoàng Hùng

Chính vì thế, những cuộc tấn công từ các đối thủ xung quanh, Đồng Nai đều chủ động gởi quân vào. Thậm chí, HLV Đặng Ngọc Tú gởi những quân bài chủ lực như Áo vàng Marchuk Dzianis, Áo cam Nguyễn Văn Nhã, tay đua mạnh người Italia Lucio Pierantozzi đang ẩn mình, nhằm giữ thế trận. Mục đích của HLV Đặng Ngọc Tú không muốn các học trò tiêu hao nhiều sức lực, phải làm việc nhiều ở phía sau trong một chặng đua quá dài gần 200 km.

Trong một thế trận có phần cởi mở, các tốp tấn công thay đổi liên tục. Thế nhưng, trong một thế trận mà các đội “canh chừng” lẫn nhau, không có cuộc bứt phá nào thành công. Cuộc tranh chấp vẫn phải giải quyết bằng các pha nước rút giống như 6 chặng vừa qua.

Các tay đua chinh phục giải thưởng dọc đường. Ảnh: Hoàng Hùng

Tuy nhiên, chúng ta đã xác định được Áo vàng Marchuk Dzianis là người chiến thắng Sprint 1 và Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) về nhất Sprint 2 của chặng này. Đặc biệt, tay đua Đặng Thành Được (Hà Nội) vượt lên đỉnh đèo Ngang đầu tiên để tạm thời mặc Áo chấm đỏ Vua leo núi.

Trong màn so kè nước rút tại đích đến, Marchuk Dzianis rất khôn khéo trong việc chọn vị trí khi anh “nằm tài” sau các tay đua Tập đoàn Lộc Trời. Không chỉ chọn vị trí tốt, Marchuk Dzianis còn tung ra cú nước rút dài hơi mà không tay đua nào “nằm tài” phía sau bứt lên được. Nhờ thế, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) tiếp tục đánh bại Roaman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời) và Lê Nguyệt Minh (Kenda Đồng Nai) lần thứ ba thắng chặng.

Màn so kè nước rút tại đích đến. Ảnh: Hoàng Hùng

Chiến thắng này đã giúp Marchuk Dzianis tiếp tục mặc chiếc Áo xanh lẫn Áo vàng sau 7 chặng. Hiện tại, Marchuk Dzianis đã gia tăng khoảng cách với đối thủ trực tiếp Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) lên 28 điểm trong cuộc chiến Áo xanh. Bởi đây mới là mục tiêu chính của Marchuk Dzianis. Trong khi đó chiếc Áo vàng, Marchuk Dzianis thừa biết sẽ mất trong những chặng đèo tới do khả năng leo núi còn hạn chế đối với một chân rút.

Các danh hiệu khác vẫn không có gì thay đổi. Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) vẫn mặc chiếc Áo cam, Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) mặc Áo trắng và Kenda Đồng Nai vẫn đứng đầu giải đồng đội sau 7 chặng.

Ngày mai 10-4, Cuộc đua xe đạp truyền hình TPHCM -Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 8 từ Đồng Hới (Quảng Trị) về Huế (dài 178 km).

GIA MẪN