Marchuk Dzianis giúp Kenda Đồng Nai hoàn thành cú đúp ở Cúp Truyền hình TPHCM 2026

Tận dụng thế trận các đội được đánh giá cao tranh chấp lẫn nhau, đoàn quân của HLV Đặng Ngọc Tú đã có chiến thuật hợp lý đưa chiếc Áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giành chiến thắng chặng 4 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026, qua đó vươn lên chiếm luôn chiếc Áo vàng.

Chặng 4 diễn ra sáng nay 6-4 từ Hà Nội đi Thanh Hoá (114 km) diễn ra khá hấp dẫn ngay sau khi trọng tài phất cờ xuất phát. Các đợt tấn công liên tục nhằm tìm kiếm giải thưởng dọc đường và Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) là người chiến thắng đầu tiên.

Tiếp theo đó, một nhóm khoảng 15 tay đua bứt phá thành công tạo cách biệt khoảng 1 phút 30 giây so với nhóm sau và Đặng Thành Được (Hà Nội) giành giải thưởng dọc đường thứ hai.

Sau khi giải quyết xong 2 điểm sprint, một tốp gồm 3 tay đua Đặng Thành Được (Hà Nội), Nguyễn Minh Thiện (620 Châu Thới Vĩnh Long), Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) tiếp tục thoát đi hình thành tốp tấn công mới, nhưng sau đó Đặng Thành Được bị rơi lại.

Mục đích của hai tay đua Vĩnh Long và An Giang muốn tăng tốc chủ yếu bắt các tập thể đội có tham vọng tranh chấp TPHCM Vinama, TPHCM New Group, Công An TPHCM ở phía sau phải ra sức bám đuổi. Bởi trong những chặng vừa qua, Vĩnh Long trong chiến thuật đánh Áo xanh và An Giang đang giữ thế cho cuộc đánh Áo vàng chính là người phải làm việc. Giờ, họ “đùng đẩy” cho đối thủ nhằm giảm thiểu sức lực của mình.

Trong nỗ lực chạy chiến thuật, Roman Maikin là tay đua năng nổ nhất trong việc tăng tốc mạnh. Tuy nhiên trong 3 km cuối, hai tay đua đi đầu cũng bị bắt lại.

Ở những km cuối, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long chủ động lên làm đầu máy kéo với mục tiêu đưa chân nước rút số 1 Patrick Patterson về cạnh tranh chiến thắng, bảo vệ danh hiệu Áo vàng đồng thời đánh chiếm danh hiệu Áo xanh. Tuy nhiên trong ngày có phong độ cao và vị trí rút thuận lợi, tay đua Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) xuất sắc giành ngôi nhất chặng. Thành tích này không chỉ giúp tay đua người Belarus bảo vệ được danh hiệu Áo xanh mà còn vươn lên chiếm Áo vàng của Patrick Patterson, giúp đội Kenda Đồng Nai có một ngày thi đấu mỹ mãn với hai chiếc áo danh giá.

Chia sẻ sau khi về đích, Marchuk Dzianis nói: “Tôi rất vui với chiến thắng chặng và đoạt được Áo vàng. Tôi rất cố gắng trong 3 chặng trước đó nhưng hôm nay may mắn đã đến. Cảm ơn ban huấn luyện đã chăm lo chu đáo cho tôi trong những ngày qua. Đặc biệt cảm ơn đến các đồng đội đã hỗ trợ hết mình cho tôi. Tôi hy vọng sẽ giữ vững được phong độ này cho những chặng đua tiếp theo để bảo vệ các danh hiệu đang có”.

Hai danh hiệu cá nhân còn lại không có sự thay đổi. Nguyễn Văn Bình (TPHCM Vinama) vẫn mặc chiếc Áo cam và Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) cũng bảo vệ được danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Ngày mai (7-4) Cuộc đua xe đạp truyền hình TPHCM - Tôn Đông Á 2026 sẽ chạy chặng 5 từ Thanh Hóa đi Vinh (Nghệ An) dài 139 km.

GIA MẪN