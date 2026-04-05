Patrick Patterson thắng chặng để tạm giữ áo Vàng

Xuất sắc đánh bại các đối thủ mạnh về nước rút, ngoại binh Patrick Patterson không chỉ giúp đội 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long giành chiến thắng chặng 3 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026, đồng thời lật đổ Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời) vươn lên mặc Áo vàng.

Chặng 3 chạy vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), lộ trình thi đấu dài 42,5 km là cơ hội cho những tay đua nước rút thể hiện sức mạnh. Bởi những vòng đua như thế này, các đội sẽ có chiến thuật và thường về một tốp đông so kè tốc độ.

Trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ thủ đô lẫn du khách quốc tế có mặt ở quanh hồ Hoàn Kiếm, các tay đua cống hiến những màn bức phá, cạnh tranh hấp dẫn, gay cấn trong suốt lộ trình.

Ngay sau khi xuất phát, tập thể đội đua Tập đoàn Lộc Trời tràn lên kiểm soát tốc độ cho chiến thuật bảo vệ Áo vàng. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Đặng Ngọc Tú (Võ Đắc Đồng Nai) muốn đánh chiếm danh hiệu Áo xanh nên đã tấn công trong 2 giải thưởng dọc đường. Nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng khi cả hai lần Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) đều là người vượt qua mức đầu tiên. Cùng với việc hạng ba chặng, Marchuk Dzianis đã chiếm được Áo xanh của Trần Tuấn Kiệt (Công an TPHCM) sau chặng này.

Sau 2 chặng đua bị “bể kế hoạch” cho chiến dịch đưa Zachary Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) về rút giành chiến thắng chặng, cuối cùng tập thể các tay đua Vĩnh Long đã thành công trong ngày thi đấu hôm nay. Không như hai chặng đua vừa qua, các tay đua Vĩnh Long thay Tập đoàn Lộc Trời kiểm soát thế trận trễ hơn. Nhờ thế, Zachary Patrick Patterson có vị trí thuận lợi đánh bại Popov (Thanh Hoá) và Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) về nhất chặng.

Với kết quả này, Zachary Patrick Patterson vượt lên chiếm giữ chiếc Áo vàng danh giá từ tay Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Trong ngày thi đấu nỗ lực, tay đua Nguyễn Văn Bình (TPHCM Vinama) bảo vệ thành công danh hiệu Áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Tay đua Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) cũng bảo vệ chiếc Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Tại chặng 3, đại diện nhà tài trợ Tôn Đông Á bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT CTCP Tôn Đông Á trao 200 triệu đồng tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Ông Nguyễn Trịnh Vũ - Giám đốc Cty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh trao 50 triệu đồng tài trợ học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Bắc Sơn C, xã Trung Giã, TP Hà Nội.

Sáng mai 6-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 sẽ chạy chặng 4 từ Hà Nội đi Thanh Hoá dài 114 km.

