Đặng Thành Được có chiến thắng ngoạn mục trước sự bất lực của các ngoại binh

Chọn thời điểm hợp lý tung cú tấn công quyết định, tay đua Đặng Thành Được (Hà Nội) đã làm hố tầm, đánh bại 2 tay đua nước rút cự phách Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long), Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) về nhất chặng 21 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026.

Đặng Thành Được có chiến thắng chặng thứ 2. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 21 diễn ra sáng nay từ xã Bình Mỹ (TPHCM) đến phường Ninh Kiều (TPCần Thơ) là chặng đua dài nhất của mùa giải năm nay với cự ly thi đấu 200 km.

Mặc dù cơ hội rất mong manh trong việc lật đổ ngôi vị nhất đồng đội của TPHCM Vinama, nhưng các tay đua của Công An TPHCM vẫn nỗ lực tấn công với muôn vàn khó khăn. Bởi các tay đua TPHCM quyết tâm không thả đi, đồng thời tập thể Đồng Nai cũng đang có ý đồ đưa tay đua Áo xanh Marchuk Dzianis về rút tìm kiếm chiến thắng chặng nhận 20 triệu đồng.

Các tay đua Công An TPHCM nỗ lực tấn công. Ảnh: Hoàng Hùng

Chính vì thế, các đợt tấn công của Công An TPHCM cũng như các đội khác đều bị TPHCM và Đồng Nai khóa giải. Bên cạnh đó, các đội khác cũng tranh thủ cách chạy này của hai đội trên tìm kiếm các giải thưởng dọc đường.

Tay đua kỳ cựu Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) là người giành chiến thắng ở điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên. Niềm vui chiến thắng ở điểm giải thưởng dọc đường thứ hai thuộc về Ngô Thanh Sang (Đồng Tháp 2). Nguyễn Tấn Hoài (Công an TPHCM) là người chiến thắng ở giải thưởng dọc đường thứ ba.

Đội TPHCM luôn đi đầu cho chiến thuật bảo vệ Áo vàng. Ảnh Hoàng Hùng

Những tay đua mạnh tấn công mạnh mẽ ở dốc cầu Cần Thơ khiến đoàn đua chia thành những tốp nhỏ. Bất ngờ xảy ra khi tay đua Đặng Thành Được (Hà Nội) với cú ra xe tấn công bất ngờ. Anh đi nước lớn rồi nỗ lực “cày” luôn về đích trước sự bất lực của Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long), Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai). Vì chỉ cần vài giây nữa thôi, bộ đôi ngoại binh nước rút này có thể vượt qua tay đua của Hà Nội.

Trịnh Đức Tâm là người giành chiến thắng ở Sprint. Ảnh: Hoàng Hùng

Một chiến thắng ngoạn mục và bất ngờ đã giúp Đặng Thành Được là tay đua Việt Nam duy nhất có được 2 chiến thắng ở mùa giải năm nay.

Cú thoát đi quá nhanh của Thành Được khiến các ngoại binh hụt tầm rút. Ảnh: Hoàng Hùng

Các danh hiệu sau 21 chặng không thay đổi khi Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) giữ Áo vàng dành cho VĐV có tổng thời gian thi đấu ít nhất, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ danh hiệu Áo xanh - vua nước rút và TPHCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Sáng mai 27-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 22 với vòng đua quanh phường Cái Khế (Cần Thơ), cự ly thi đấu 45 km.

GIA MẪN