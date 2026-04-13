Yarash Uladzislau giúp TPHCM có chiến thắng đầu tiên chiếm luôn Áo vàng

Sau những ngày “im hơi lặng tiếng”, các tay đua TPHCM bắt đầu lên tiếng trong chặng 10 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á khi ngoại binh Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) về nhất chặng, qua đó xé Áo vàng của Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai).

Tay đua Yarash Uladzislau ăn mừng tại đích đến. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 10 diễn ra sáng nay từ Huế đi Đà Nẵng (110 km) được xem là một trong những chặng đua mang tính chất quyết định. Bởi các tay đua phải chinh phục đèo 3 Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân dự báo sẽ lộ diện tất cả các chân đèo tốt, ứng cử viên nặng ký cho các danh hiệu cá nhân: Áo vàng, Áo cam và Áo trắng.

Chặng 10 có 3 ngọn đèo khá khó khăn. Ảnh: Hoàng Hùng

Trong 70km đầu tiên, diễn biến đường đua vẫn êm ả khi một tốp khoảng 6 đến 8 tay đua tấn công thoát đi tìm kiếm giải thưởng ở hai đèo Phước Tượng và Phú Gia. Do đây là hai đèo có điểm thưởng thấp, các đội mạnh không bận tâm và Ca Thành Dũng (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) nhất đèo Phước Tượng và Nguyễn Lê Thanh Tùng (Quân đội) nhất đèo Phú Gia.

Khi đoàn đua bước vào đèo Hải Vân khoảng 2 km, diễn biến đường đua trở bắt đầu hấp dẫn với những pha tấn công liên tục. Vốn ẩn mình trong những ngày qua, HLV Đỗ Thành Đạt (TPHCM) bắt đầu “mở bài” cho các quân cờ chiến thuật chinh phục mục tiêu Áo vàng.

Các tay đua tấn công trên đường đèo. Ảnh: Hoàng Hùng

Đầu tiên, ngoại binh Mugisha Moise (TPHCM Vinama) một mình bứt phá thoát đi một mình. Ngay lập tức, ngoại binh người Italia Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) và Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) bám đuổi theo. Phải đến khoảng 3 km sau, cả hai tay đua này mới bắt được Mugisha Moise hình thành tốp 1 gồm 3 tay đua. Trong pha nước rút tại đỉnh đèo Hải Vân, Pierantozzi Lucio đánh bại Yarash Uladzislau, Mugisha Moise đem về chiếc Áo chấm đỏ cho Võ Đắc Đồng Nai.

Tuy không chiến thắng ở đèo Hải Vân, nhưng những cú nhấn bàn đạp tấn công trên đèo của Mugisha Moise khá nhẹ nhàng khiến người xem và giới chuyên môn đánh giá ngoại binh người Rwanda này là ngôi sao sáng cho chiếc Áo vàng trong tương lai. Tuy nhiên sau đó, do xe gặp sự cố kỹ thuật trong lúc đổ đèo, Mugisha Moise bị rớt lại khiến cơ hội tranh chấp Áo vàng bây giờ của anh khá khó khăn.

Tay đua Mugisha Moise chơi khá hay nhưng không gặp may. Ảnh: Hoàng Hùng

Nhưng vẫn còn may cho tập thể đội TPHCM khi họ còn được ngoại binh thứ hai Yarash Uladzislau đi cùng với Pierantozzi Lucio. Trong 30 km cuối, cả hai cùng tăng tốc đưa nhau về đích và Yarash Uladzislau đánh bại Pierantozzi Lucio mang về chiến thắng cho đội TPHCM. Không những thế, Yarash Uladzislau còn vươn lên mặc chiếc Áo vàng sau 10 chặng.

Tương tự Áo vàng, cuộc chiến Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất cũng diễn ra hấp dẫn. Không nằm ngoài dự đoán, tay đua nổi danh Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) đã về trong tốp 3 cùng với hai tay đua TPHCM Vinama Nguyễn Văn Lãm, Nguyễn Tuấn Vũ. Kết quả này đã giúp Phạm Lê Xuân Lộc khoác lên mình chiếc Áo cam.

Yarash Uladzislau vươn lên mặc Áo vàng. Ảnh: Hoàng Hùng

Sau khi về đích, Phạm Lê Xuân Lộc tỏ ra vui mừng khi “gởi lại” đối thủ trực tiếp Nguyễn Hoàng Sang (Công An TPHCM) ở tốp sau. Dù còn Nguyễn Văn Lãm, Nguyễn Tuấn Vũ tranh chấp, nhưng Phạm Lê Xuân Lộc vẫn xem người giành Áo cam chung cuộc năm ngoái Nguyễn Hoàng Sang mới là đối thủ đáng gờm.

Bên cạnh đó, chiếc Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất đã có sự hoán chuyển giữa hai tay đua Võ Đắc Đồng Nai. Trần Trọng Phúc đã mặc thay cho người đồng đội Nguyễn Văn Nhã sau chặng 10 do có thành tích tốt của chặng.

Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc chính thức mặc Áo cam. Ảnh: Hoàng Hùng

Tuy mất chiếc Áo vàng, nhưng tay đua Marchuk Dzianis (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) vẫn bảo toàn được chiếc Áo xanh.

Sáng mai 14-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 sẽ chạy chặng 11 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 130 km.

GIA MẪN