Chiến thắng thứ 5 cho Áo xanh Marchuk Dzianis

Đánh bại “kỳ phùng địch thủ” Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) trong màn nước rút nghẹt thở tại đích đến, tay đua đang giữ Áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) đã về nhất chặng 14 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026, qua đó lần thứ 5 bước lên bục vinh quang.

Chặng 14 từ Quy Nhơn (Gia Lai) về Tuy Hòa (Đắk Lắk) có lộ trình ngắn - chỉ 94 km nhưng diễn biến đường đua khá hấp dẫn, nhất là cuộc chiến Áo xanh. Bởi ở chặng đua trước, Patrick Patterson đã gỡ được 11 điểm, thu ngắn cách biệt với Áo xanh Marchuk Dzianis chỉ còn 10 điểm.

Tận dụng cung đường biển có nhiều dốc lên xuống ngay sau khi xuất phát, các tay đua liên tục tấn công. Trong đó, tay đua chơi năng nổ nhất từ đầu giải đến nay Christoph Janssen (Đồng Tháp) luôn là người phát động. Sau nhiều lần tăng tốc, cuối cùng Christoph Janssen đã thoát đi được cùng với ngoại binh Pawel Szostka của đội Quân khu 7.

Tuy nhiên, sự thoát đi này không ảnh hưởng gì nhiều đến kế hoạch bảo vệ Áo vàng của TPHCM cho tay đua Yarash Uladzislau (TPHCM New Group). Do đó, đoàn quân của HLV Đỗ Thành Đạt chỉ giữ tầm mà không bắt lại và Pawel Szostka là người chiến thắng ở giải thưởng dọc đường đầu tiên.

Tưởng chừng như hai tay đua này tiếp tục “ẳm” thêm giải thưởng dọc đường thứ hai thì các tay đua mạnh đội Tập đoàn Lộc Trời, Vĩnh Long, Đồng Nai… tấn công khiến tốc độ tốp sau đẩy lên cao. Vì thế, hai tay đua đi đầu bị bắt lại cách điểm Sprint chỉ khoảng 3 km.

Trong thế trận một tốp tranh nước rút tại điểm Sprint, không ai khác vẫn là 2 tay đua đang đứng đầu bảng điểm Áo xanh chiếm ưu thế. Màn so kè tốc độ, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) đánh bại Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) để nhận cho mình 5 điểm thưởng.

Trong những km cuối, kịch bản vẫn như mọi hôm khi Vĩnh Long vẫn trung thành với chiến thuật làm đầu kéo đưa Patrick Patterson về rút. Thế nhưng, các đợt tấn công đến từ Tập đoàn Lộc Trời, Quân khu 7 khiến đội hình của Vĩnh Long không được như mong đợi. Trong 100 mét cuối, Marchuk Dzianis chọn được vị trí tốt đã đánh bại Patrick Patterson và Nguyễn Tấn Hoài (Công An TPHCM) về nhất chặng.

Chiến thắng lần thứ 5 giúp Marchuk Dzianis có được 15 điểm thưởng Áo xanh, trong khi Patrick Patterson chỉ có 12 điểm. Khoảng cách 3 điểm đạt được ở đích đến cùng 2 điểm ở giải thưởng dọc đường thứ hai, Marchuk Dzianis vẫn giữ Áo xanh và nâng khoảng cách với Patrick Patterson lên thành 15 điểm.

Các danh hiệu khác chặng 14 không có gì thay đổi khi Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) giữ Áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) Áo cam, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) Áo trắng và TPHCM Vinama giữ ngôi nhất đồng đội.

Ngày mai (19-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 sẽ chạy chặng 15 từ Tuy Hòa (Đắk Lắk) đi Nha Trang dài 124 km. Đây là chặng đua hứa hẹn nhiều hấp dẫn do các tay đua phải chinh phục đèo Cả.

