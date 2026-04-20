Mugisha Moise tỏa sáng giúp TPHCM thắng lớn tại Đà Lạt

Chơi khá năng nổ trong chặng 16 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026, ngoại binh Mugisha Moise không chỉ giúp đồng đội Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) bảo vệ thành công chiếc Áo vàng mà còn giành luôn giải Áo đỏ Vua leo núi, qua đó giúp TPHCM có chặng đại thắng tại thành phố ngàn hoa.

Mugisha Moise (dẫn đầu) góp công lớn cho chiến thắng của TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 16 từ phường Nha Trang (Khánh Hòa) đến phường Xuân Hương (Lâm Đồng) diễn ra sáng nay dài 140 km được xem là chặng đua mang tính chất quyết định. Các tay đua chinh phục đèo Khánh Lê dài đến 29 km và đèo Giang Ly dài 5 km.

Sau khi đi hơn 50 km tiến vào chân đèo Khánh Lê, cuộc đua trở nên hấp dẫn khi các tay đua Võ Đắc Đồng Nai tấn công nhằm tạo điều kiện cho Pierantozzi Lucio đánh chiếm Áo vàng.

Các tay đua Võ Đắc Đồng Nai khởi động tấn công tại đèo Khánh Lê. Ảnh Hoàng Hùng

Tuy nhiên, nỗ lực của Pierantozzi Lucio khi anh bị Áo vàng Yarash Uladzislau (TPHCM New Group), Mugisha Moise (TPHCM Vinama), Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang). Mặc dù có một khoảng thời gian Sergei Kulikov bị rớt lại, nhưng anh vẫn cố gắng bắt lại để hình thành tốp đầu với 4 tay đua.

Trong tốp này, Mugisha Moise và Pierantozzi Lucio cùng 15 điểm, nếu ai về nhất đỉnh đèo Khánh Lê nhận 30 điểm sẽ là người thắng Áo đỏ.

Mugisha Moise luôn làm đầu kéo bảo vệ Áo vàng. Ảnh Hoàng Hùng

Trong thế trận 2 ngoại binh TPHCM đấu với 1 của Đồng Nai, đội quân của HLV Đỗ Thành Đạt dĩ nhiên có ưu thế. Nhưng công bằng mà nói, trình độ và khả năng của Mugisha Moise quá tốt để cho ngoại binh này tung nước rút giành chiến thắng ở đỉnh đèo Khánh Lê, mặc chiếc Áo đỏ từ tay Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).

Mugisha Moise cán đỉnh Khánh Lê đầu tiên. Ảnh: Hoàng Hùng

Dù chắc chắn có chiếc Áo đỏ, nhưng Mugisha Moise vẫn thi đấu tích cực chiến thắng luôn ở đèo Giang Ly cũng là ngọn đèo cuối ở cuộc đua năm nay.

Sau khi qua đèo, Mugisha Moise liên tục làm việc không biết mệt mỏi để bảo vệ Áo vàng cho Yarash Uladzislau trước sự dòm ngó của Pierantozzi Lucio. Tuy nhiên cách đích khoảng 20 km, đội TPHCM có phần nhẹ gánh khi Pierantozzi Lucio đuối sức, rớt khỏi nhóm đầu. Từ đó nhóm đầu chỉ còn 3 tay đua là Sergei Kulikov, Mugisha Moise, Yarash Uladzislau đồng lòng kéo nhau về đích thành công.

Trong pha nước rút cuối, Sergei Kulikov cán đích đầu tiên tại Đà Lạt để mang về cho mình chiến thắng thứ hai. Mugisha Moise về hạng nhì và Yarash Uladzislau hạng ba. Nhờ đó Yarash Uladzislau bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng, nới rộng cách biệt so 1 phút 6 giây so với Sergei Kulikov.

Sergei Kulikov về nhất chặng. Ảnh: Hoàng Hùng

Trong cuộc chiến Áo cam giữa các tay đua Việt Nam, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Nguyễn Thắng (TPHCM Vinama), Nguyễn Hoàng Sang (Công an TPHCM) nằm ở tốp 3 sau 5 tay đua ngoại binh chất lượng. Về đích an toàn ở vị trí thứ 8, Phạm Lê Xuân Lộc giữ vững danh hiệu Áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất sau 16 chặng. Các danh hiệu khác không thay đổi khi TPHCM Vinama giữ ngôi nhất đồng đội, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ Áo xanh, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng.

Phạm Lê Xuân Lộc bảo vệ được chiếc Áo cam. Ảnh: Hoàng Hùng

Ngày mai (21-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 17 vòng đua Hồ Xuân Hương (Lâm Đồng), cự ly thi đấu 51 km.

GIA MẪN