Trật tự không đổi sau chặng cá nhân tính giờ

Dù được xem là một trong những chặng đua quyết định của Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026, nhưng chặng 19 chạy cá nhân tính giờ gần như không có biến động trong bảng tổng sắp các danh hiệu cao quý của giải.

Sergei Kulikov là người chiến thắng chặng cá nhân tính giờ. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 19 diễn ra sáng nay tại phường Vũng Tàu (TPHCM) với nội dung chạy cá nhân tính giờ 5 km. Đây được xem là chặng đua để các tay đua có thể đánh phá nhau ở các giải thưởng Áo vàng, Áo cam, Áo trắng và đồng đội.

Thế nhưng, cục diện bảng xếp hạng các danh hiệu trên dường như đã an bài khi khoảng cách người đứng đầu so với người thứ hai đều trên 1 phút. Chính vì thế, chặng cá nhân tính giờ chỉ chạy 5 km thì khoảng cách ăn, thua nhau không đáng kể. Không nằm ngoài dự đoán, không có cuộc lật đổ nào xảy ra.

Các tay đua lần lượt xuất phát cách nhau 1 phút. Ảnh Hoàng Hùng

Khác với các chặng đua đường trường, tại chặng cá nhân tính giờ, các tay đua lần lượt xuất phát cách nhau 1 phút và trọng tài bấm giờ để xác định thành tích. Bên cạnh thành tích cá nhân còn tính thêm thành tích đồng đội thông qua tổng thành tích của 3 tay đua xếp nhất, nhì, ba của mỗi đội.

Không có đồng đội hỗ trợ cũng không thể “núp gió” nương theo đối thủ, chặng cá nhân tính giờ là lúc các tay đua phải tự lực cánh sinh. Bên cạnh sức mạnh, sức bền, tốc độ, những tay đua được trang bị thiết bị chuyên dùng cho đua cá nhân tính giờ cũng có ưu thế để cạnh tranh.

Nguyễn Hoàng Sang thi đấu khá tích cực trên đường đua. Ảnh Hoàng Hùng

Trong ngày thi đấu đầy nỗ lực, các tay đua Việt Nam cho thấy khả năng chạy cá nhân tính giờ không hề kém cạnh so với các ngoại binh. Đơn cử như Nguyễn Tuấn Vũ (TPHCM Vinama), Nguyễn Hoàng Sang (Công An TPHCM), Quàng Văn Cường (Công an TPHCM) xếp trên hàng loạt ngoại binh.

Nguyễn Tuấn Vũ là tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Ảnh: Hoàng Hùng

Tay đua người Nga Sergei Kulikov trong màu áo đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang có ngày thi đấu thành công khi có thành tích tốt nhất là 6 phút 52 giây, qua đó giành chiến thắng chặng 19 cá nhân tính giờ. Tay đua Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) về đích hạng nhì, kém Sergei Kulikov 5 giây, bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng sau 19 chặng. Nguyễn Tuấn Vũ (TPHCM Vinama) là xếp hạng ba chặng và là tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất ở chặng cá nhân tính giờ khi hoàn thành 5 km với thời gian 7 phút 01 giây.

Yarash Uladzislau về nhì chặng bảo vệ Áo vàng. Ảnh: Hoàng Hùng

Trong ngày thi đấu đầy nỗ lực, đội Công An TPHCM với Nguyễn Hoàng Sang, Quàng Văn Cường, Chalapud Gomez nằm ở tốp 10 tay đua hạng đầu có thành tích tốt. Nhờ đó đội Công an TP.HCM giành ngôi nhất đồng đội chặng 19.

Các danh hiệu khác sau chặng 19 không thay đổi khi Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ Áo xanh, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng.

Ngày mai 25-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 chạy chặng 20 từ phường Vũng Tàu về phường Thủ Dầu Một (TPHCM), cự ly thi đấu 141 km.

GIA MẪN