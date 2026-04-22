Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026: Ấn tượng “vua nước rút” Popov Anton

Ngày 21-4, với bản lĩnh và khả năng chớp thời cơ đúng lúc, tay đua Popov Anton đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh ở chặng 17 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026, mang về chiến thắng chặng thứ hai cho đội đua Thanh Hóa.

Chặng 17 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026 diễn ra tại Đà Lạt (Lâm Đồng) với lộ trình 10 vòng quanh Hồ Xuân Hương, tổng cự ly 51km. Đây là chặng quen thuộc, thường chứng kiến những màn so kè tốc độ của các “vua nước rút” trong cuộc chiến giành Áo xanh.

Tuy nhiên, cục diện danh hiệu Áo xanh ở chặng này giảm nhiệt hẳn khi tay đua đang đứng thứ hai bảng điểm - Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) bị loại khỏi cuộc đua các danh hiệu cá nhân do không hoàn thành chặng đua về Đà Lạt trước đó. Điều này giúp Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) gần như nắm chắc Áo xanh khi tạo được khoảng cách lên đến 98 điểm so với người đứng sau là Popov Anton (Thanh Hóa).

Popov Anton (Thanh Hóa) giơ tay mừng chiến thắng ẢNH: HOÀNG HÙNG

Dù cuộc đua Áo xanh không còn quá căng thẳng, diễn biến trên đường đua vẫn hết sức hấp dẫn. Nhiều gương mặt tên tuổi nhập cuộc mạnh mẽ như Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Janssen (Đồng Tháp), Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai)... liên tục tổ chức thoát đi.

Các đợt tấn công nối tiếp nhau tạo nên những màn rượt đuổi nghẹt thở quanh Hồ Xuân Hương. Ở các điểm sprint dọc đường, Nguyễn Tấn Hoài (Công an TPHCM) cho thấy sự khôn ngoan và sức bền khi giành chiến thắng Sprint 1, trong khi Marchuk Dzianis khẳng định đẳng cấp nước rút với chiến thắng tại Sprint 2.

Bước vào vòng đua cuối, 2 đội Kenda Đồng Nai và Võ Đắc Đồng Nai chủ động tăng tốc, kéo đoàn đông nhằm đưa Marchuk Dzianis về vị trí thuận lợi cho cú nước rút quyết định. Tuy nhiên, sự “công phá” quyết liệt của các đội khác đã khiến tay đua trọng điểm này không thể chiếm được vị trí lý tưởng. Tận dụng khoảnh khắc đó, Popov Anton (Thanh Hóa) đã thể hiện khả năng chọn vị trí và giành lấy cơ hội đầy quyết đoán.

Tay đua này bứt tốc mạnh mẽ trong những mét cuối, vượt qua hàng loạt đối thủ ngoại binh có khả năng nước rút tốt để chạm vạch đích đầu tiên. Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) về nhì, trong khi Pawel Szostka (Quân khu 7) giành hạng ba.

Do đoàn đua về đích trong tốp đông, các danh hiệu cá nhân sau 17 chặng không thay đổi. Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) tiếp tục giữ Áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ Áo xanh, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng và Mugisha Moise (TPHCM Vinama) giữ Áo chấm đỏ. Ở nội dung đồng đội, TPHCM Vinama vẫn dẫn đầu, theo sau là Công an TPHCM và Võ Đắc Đồng Nai.

Sáng nay 22-4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026 sẽ chạy chặng 18 từ phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đến phường Vũng Tàu (TPHCM) với chiều dài 166km.

NGUYỄN ANH