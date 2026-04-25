Christoph Janssen lần thứ 2 solo thắng chặng

Với lối chơi năng nổ và tận dụng thế bảo vệ Áo vàng của các đua TPHCM, ngoại binh Christoph Janssen một lần nữa thoát đi một mình, ung dung giành chiến thắng chặng 20 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026.

Christoph Janssen một mình lao về đích. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 20 diễn ra sáng nay (25-4) từ phường Vũng Tàu về phường Thủ Dầu Một (Bình Dương), cự ly thi đấu 141 km. Chặng đua chứng kiến nỗ lực không ngừng nghỉ của các tay đua trong việc tấn công tìm kiếm cơ hội cũng như kiểm soát thế trận để bảo vệ các danh hiệu.

Các tay đua nỗ lực tấn công. Ảnh Hoàng Hùng

Cuộc tách tốp đáng kể đầu tiên hành thành nên tốp đầu với 5 tay đua, trong đó có những gương mặt sáng giá cũng là 3 ngoại binh gồm Christoph Janssen (Đồng Tháp 1), Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Pawel Szostka (Quân khu 7). Trong tốp này, Pawel Szostka có cơ hội tích lũy điểm áo xanh để cạnh tranh trị trí hạng nhì hạng mục vua nước rút với Popov Anton (Thanh Hóa).

Tham vọng này được Pawel Szostka thể hiện khi bung sức mạnh mẽ, giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường đầu tiên. Tuy nhiên đến điểm giải thưởng dọc đường thứ hai, Pawel Szostka chỉ về hạng nhì, sau chân nước rút đáng gờm khác là Roman Maikin.

Do tốp các tay đua đi đầu không ảnh hưởng đến danh hiệu chung cuộc nên ở phía sau, tốp đông không chủ động rượt đuổi. Nhờ đó nhóm đi đầu có lúc tạo ra cách biệt hơn 6 phút so với tốp đông của áo vàng Yarash Uladzislau (TPHCM New Group).

Các tay đua TPHCM dàn đội hình bảo vệ Áo vàng. Ảnh Hoàng Hùng

Khát khao chiến thắng chặng được tay đua người Thụy Sĩ Christoph Janssen thể hiện với màn bứt phá một mình thoát khỏi tốp đầu. Tay đua đầu quân cho đội Đồng Tháp 1 duy trì được guồng chân mạnh mẽ và về đích thành công, giành chiến thắng chặng tại đích đến ở phường Thủ Dầu Một (TPHCM) trong sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Quang cảnh đường đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Đây là lần thứ 2, tay đua Janssen này một mình bứt phá thành công về đích. Tuy nhiên thành tích này không làm thay đổi các danh hiệu sau 20 chặng. Theo đó, tay đua Yarash Uladzislau giữ Áo vàng dành cho VĐV có tổng thời gian thi đấu ít nhất. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc. Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc. Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ danh hiệu Áo xanh - vua nước rút. TPHCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Christoph Janssen (phía sau) luôn là tâm điểm các đợt tấn công. Ảnh: Hoàng Hùng

Ngày mai (25-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á chạy chặng 21 từ xã Bình Mỹ (TPHCM) đến phường Ninh Kiều (Cần Thơ), cự ly thi đấu 200 km.

Yarash Uladzislau tiếp tục mặc Áo vàng. Ảnh: Hoàng Hùng

GIA MẪN