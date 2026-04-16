Chiến thắng bất ngờ của tay đua Việt kiều Trần Clement Em

Không phải những chân rút thượng hạng như Áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) hay Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long)…, mà là tay đua không được đánh giá cao Trần Clement Em (Tập đoàn Lộc Trời) mới là người giành chiến thắng chặng 13 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026.

Trần Clement Em đi về đích thành công. Ảnh: Hoàng Hùng

Trước chặng 13 diễn ra sáng nay, BTC đã “làm nóng” với màn so tài ở hạng mục phong trào, thu hút gần 100 tay đua tranh tài. Đây là ngày hội cho người đam mê xe đạp, giúp họ vừa giao lưu vừa thử sức với cảm giác thi đấu. Chiến thắng ở hạng mục này thuộc về tay đua Hồ Xuân Duy (CLB Vân Phong, Khánh Hòa).

Trở lại chặng 13 chạy vòng quanh phường Quy Nhơn (Gia Lai) thường được xem là chặng đua của những chân nước rút. Bởi lộ trình chạy 20 vòng, mỗi vòng 2,5 km (tổng cộng 50 km) - quãng đường ngắn, thế trận thường đưa về tốp đông tranh nước rút.

Mỗi vòng đua có 2 lần quay đầu. Ảnh Hoàng Hùng

Diễn biến đường đua hấp dẫn ngay sau khi trọng tài giở cờ xuất phát. Bởi những tay đua đang có thành tích không tốt, tận dụng cơ hội tấn công nhằm tìm kiếm giải thưởng dọc đường. Vì họ thừa biết, TPHCM đang giữ chiếc Áo vàng cho Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) sẽ thả đi trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, cung đường ngày hôm nay mỗi vòng 2,5 km có 2 lần quay đầu nên ảnh hưởng phần nào cho việc bố ráp đội hình đuổi bắt. Chính vì thế, đội TPHCM canh tầm khoảng 20 giây trở xuống nhằm đảm bảo an toàn. Không chỉ TPHCM, tập thể Vĩnh Long cũng không muốn giãn xa. Vì khi đó, đội đua miền Tây sẽ khó đuổi bắt cho chiến thuật đưa về rút của mình.

Nỗ lực kéo của đội Vĩnh Long và TPHCM. Ảnh Hoàng Hùng

Sau khi Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp) về nhất Sprint 1 và Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) về nhất Sprint 2, tay đua Việt kiều đang chơi cho đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang Trần Clement Em thoát đi cùng Lê Hải Đăng (Đồng Tháp 1). Ở phía sau, tập thể hai đội Vĩnh Long cố gắng bám đuổi cho mục tiêu đưa Patrick Patterson về rút thu ngắn cách biệt điểm Áo xanh với Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai).

Thế nhưng, một cú tấn công dũng mãnh của ngoại binh Mugisha Moise (TPHCM Vinama) bám dính hai tay đua đi đầu. Cú tấn công của Mugisha Moise đã gây khó cho dàn máy kéo Vĩnh Long, đồng thời vô tình tạo thêm tốc độ giúp Trần Clement Em đi nước lớn thành công về đích.

Cú tấn công của Mugisha Moise vô tình giúp Clement Em thắng chặng. Ảnh: Hoàng Hùng

Dù không về nhất chặng, nhưng Vĩnh Long được xem là thành công khi Patrick Patterson rút thắng Lê Nguyệt Minh (Kenda Đồng Nai) về nhì.

Trong khi đó, đối thủ trực tiếp Marchuk Dzianis chỉ về hạng 10. Tuy giữ được Áo xanh, như Marchuk Dzianis (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) đã để Patrick Patterson thu ngắn cách biệt từ 21 điểm xuống còn 10 điểm. Một khoảng cách không lớn khiến cuộc đua Áo xanh trong những ngày tới hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Marchuk Dzianis vẫn giữ Áo xanh nhưng bị đối thủ bám đuổi. Ảnh: Hoàng Hùng

Các danh hiệu khác sau 13 chặng không thay đổi khi Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) giữ Áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) Áo cam, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) Áo trắng và TPHCM Vinama giữ ngôi nhất đồng đội.

Cũng trong chặng đua này, Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á trao 100 triệu đồng đến Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Anh Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Quy Nhơn - Nhà phân phối Tôn Đông Á trao 20 triệu đồng là học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Quy Nhơn.

BTC và nhà tài trợ thực hiện các công tác thiện nguyện. Ảnh: Hoàng Hùng

Ngày mai (17-4), các tay đua được nghỉ tự do tại Quy Nhơn trước khi bước vào tranh tài chặng 14 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 từ Quy Nhơn (Gia Lai) về Tuy Hòa (Đắk Lắk) dài 94 km.

GIA MẪN