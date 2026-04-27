Chiến thắng danh dự cho Patrick Patterson

Không phụ lòng đồng đội hỗ trợ nhiệt tình trong pha làm tốc độ cuối cùng, tay đua Patrick Patterson đã đánh bại các đối thủ về nhất chặng 22 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên bục vinh quang.

Niềm vui chiến thắng của Patrick Patterson. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 22 diễn ra sáng nay với vòng đua quanh phường Cái Khế (Cần Thơ), cự ly thi đấu 45 km vẫn diễn ra khá hấp dẫn. Tuy thế trận gần như an bài, nhưng các tay đua Công An TPHCM vẫn nhiệt tình tấn công ở giải đồng đội, tay đua nhì bảng tổng sắp Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời) cũng thử sức chiếc Áo vàng…khiến tốc độ luôn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, tất cả đều bị dập tắt bởi lối chơi bảo vệ Áo vàng của tập thể các tay đua TPHCM cũng như tham vọng của Đồng Nai trong chiến thuật đưa Áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) về tìm chiến thắng chặng.

Nỗ lực tấn công của Nguyễn Hoàng Sang (Công An TPHCM). Ảnh Hoàng Hùng

Trong một thế trận bị khóa, các tay đua chủ yếu tập trung tìm kiếm giải thưởng dọc đường. Tay đua Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TP.HCM) bung sức mạnh mẽ, thành công với chiến thắng ở điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên. Đến điểm giải thưởng dọc đường thứ hai, tay đua Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) một mình bứt phá thành công giành chiến thắng.

Đội Đồng Nai chủ động kiểm soát tốc độ. Ảnh Hoàng Hùng

Những vòng đua cuối chứng kiến nỗ lực thoát đi khỏi đoàn đông của tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) rồi Moise (TP.HCM Vinama) nhưng đều bị bắt kịp. Đến lúc này, hai đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động làm đầu máy kéo. Mục đích của họ nhằm đưa chân rút số 1 Patrick Patterson về cạnh tranh chiến thắng chặng tìm kiếm 20 triệu đồng tiền thưởng. Bởi ở chặng về Đà Lạt vượt đèo Khánh Lê, Patrick Patterson đã không hoàn thành chặng đua nên bị loại khỏi các cuộc tranh chấp danh hiệu cá nhân. Cho nên, Patrick Patterson có giành chiến thắng chỉ mang tính chất danh dự, chứ không tính vào thành tích cá nhân.

Các tay đua bám sát nhau quyết liệt. Ảnh: Hoàng Hùng

Không phụ công sức của các đồng đội, Patrick Patterson tung nước rút đánh bại Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2), Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) để lần thứ 4 thắng chặng. Sau khi về đích, Patrick Patterson chia sẻ: “Hôm nay, một lần nữa tôi cảm ơn đặc biệt đến khán giả đã đến rất đông, cổ vũ hào hứng cho tôi và các thành viên đoàn đua. Cảm ơn ban tổ chức cùng nhà tài trợ đã góp phần làm nên giải đấu chuyên nghiệp và hoành tráng. Chiến thắng hôm nay vượt ngoài kỳ vọng bởi đoạn cuối rất khó khăn nhưng tôi được đồng đội hỗ trợ tốt và rất vui khi cán đích đầu tiên”.

Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) tiếp tục mặc Áo vàng Ảnh: Hoàng Hùng

Đoàn đua về đích chung tốp đông nên các danh hiệu không thay đổi. Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) giữ Áo vàng dành cho VĐV có tổng thời gian thi đấu ít nhất. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc. Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc. Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ danh hiệu Áo xanh - vua nước rút. TPHCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Đông đảo người hâm mộ, trong đó có khoảng 350 khách hàng của Tôn Đông Á có mặt ở Cần Thơ cổ vũ cho các tay đua tranh tài trên đất Tây đô. Tại chặng đua này, Tôn Đông Á cùng quý khách hàng, đối tác dành tặng 120 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện với mục tiêu lan tỏa tinh thần: Non sông liền một dải - Cùng xây cuộc sống xanh.

BTC thực hiện các chương trình thiện nguyện. Ảnh: Hoàng Hùng

Ngày mai (28-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 chạy chặng 23 từ phường Cái Khế (Cần Thơ) đến phường Mỹ Tho (Đồng Tháp), cự ly thi đấu 114 km.

GIA MẪN