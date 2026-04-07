Áo vàng Marchuk Dzianis khẳng định sức mạnh

Sau khi vươn lên mặc chiếc Áo vàng vào chặng trước, ngoại binh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) tiếp tục khẳng định sức mạnh, về nhất chặng 5 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 diễn ra sáng nay, qua đó củng cố thành tích trong bảng điểm Áo vàng lẫn Áo xanh.

Áo vàng Marchuk Dzianis lần thứ hai thắng chặng. Ảnh: Hoàng Hùng

Ngay sau khi xuất phát chặng 5 từ Thanh Hóa về Nghệ An (139 km), diễn biến đường đua khá hấp dẫn khi các đội được đánh giá thấp liên tục tấn công tìm kiếm giải thưởng dọc đường.

Tốp 8 tay đua tấn công thoát đi. Ảnh: Hoàng Hùng

Một tốp 8 tay đua nội binh gồm Hà Kiều Tấn Đại, Trần Thanh Quang (Nhựa Bình Minh TPHCM), Nguyễn Dương Hồ Vũ (TPHCM New Group), Lê Thanh Hiếu (620 Nông nghiệp Vĩnh Long), Trần Vương Lộc (Quân đội), Ngô Thanh Sang (Đồng Tháp 2), Phùng Quốc Hà (Hà Nội), Trần Bảo Hùng (Kenda Đồng Nai) thoát đi thành công và Hà Kiều Tấn Đại đã tung cú rút dài hơi giành chiến thắng Sprint đầu tiên.

Các tay đua vượt qua mức giải thưởng dọc đường. Ảnh: Hoàng Hùng

Tuy nhóm đầu thoát đi mạnh mẽ, nhưng ở nhóm sau chưa có động thái kéo mạnh nào bám đuổi. Về mặt lý thuyết, nếu Đồng Nai đang giữ Áo vàng mà họ muốn bảo vệ thì phải tăng tốc bắt lại. Bên cạnh đó, Vĩnh Long muốn đưa Patrick Patterson về rút thì phải đưa quân làm máy kéo.

Quang cảnh đường đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Dường như cả hai đội Vĩnh Long và Đồng Nai có sự “tị nạnh” lẫn nhau, không ai chịu bung sức. Do đó, tốp 1 từng bước giãn khá xa, có những thời điểm khoảng cách lên tới 8 phút.

Đến Sprint 2 tại điểm đại lý Tôn Đông Á Đại Nghĩa (Nghệ An) cách xuất phát 92 km, Nguyễn Dương Hồ Vũ (TPHCM New Group) là người giành chiến thắng, thì thế trận mới được lập lại.

Nỗ lực bám đuổi của các tay đua Đồng Nai và Vĩnh Long. Ảnh: Hoàng Hùng

Lúc này, Đồng Nai chấp nhận bảo vệ Áo vàng đã bung sức làm việc trước, sau đó Vĩnh Long mới lên thay giai đoạn sau, nhằm hoàn thành mục tiêu riêng của từng đội. Nhanh chóng, tốp 8 tay đua đi đầu đã bị bắt lại khi cách đích chừng 15 km.

Trong những km cuối, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long chủ động làm đầu máy kéo đưa đoàn đông hướng về đích nhằm hỗ trợ ngoại binh Patrick Patterson (New Zealand) cạnh tranh nước rút. Trong khi đó, Áo vàng Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) khôn khéo nằm “tài” ở phía sau, tung guồng chân mạnh mẽ đánh bại Trần Tuấn Kiệt (Công An TPHCM) và Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) về nhất chặng. Phô diễn được sức mạnh, Marchuk Dzianis tiếp tục mặc chiếc Áo vàng lẫn Áo xanh sau 5 chặng.

Một sự cố không may cho chiếc Áo cam giành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất Nguyễn Văn Bình (TPHCM Vinama). Anh bị ngã trong pha rút đích, trong khi đối thủ cạnh tranh Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) về hạng ba.

Với 4 giây thưởng cho việc về ba, Nguyễn Văn Nhã chính thức vượt qua Nguyễn Văn Bình giành chiếc Áo cam với khoảng cách đúng 1 giây so với Văn Bình. Danh hiệu Áo trắng không thay đổi khi Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) vẫn là tay đua nắm giữ.

Ngày mai 8-4, Cuộc đua xe đạp truyền hình TPHCM -Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 6 vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) với cự ly thi đấu 52 km.

GIA MẪN