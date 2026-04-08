Anton Popov giúp Thanh Hoá có chiến thắng lịch sử

Xuất sắc đánh bại hai ngoại binh có nước rút hàng đầu, tay đua người Nga Anton Popov về nhất chặng 6 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026, qua đó giúp đội Thanh Hoá ghi vào lịch sử Cúp Truyền hình, lần đầu tiên có chiến thắng chặng từ trước đến nay.

Anton Popov giơ tay ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 6 diễn ra sáng nay chạy 20 vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (Phường Trường Vinh, Nghệ An) với cự ly 52 km mà vắng mặt tay đua được mọi người chú ý Nguyễn Văn Bình (TPHCM Vinama). Bởi sau sự cố té ngã tại đích đến hôm qua, anh bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.

Trở lại đường đua, diễn biến khá hấp dẫn khi các đội liên tục tấn công vào tập thể đội Đồng Nai đang nắm giữ cả Áo vàng, Áo xanh, Áo cam.

Quang cảnh đường đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Trước sức ép của đối thủ, HLV Đặng Ngọc Tú vẫn có kế sách khá khôn khéo trong chiến thuật bảo vệ Áo vàng. Tuy dàn quân kiểm soát thế trận, nhưng Đồng Nai vẫn rất hay, luôn cài người vào nhóm tấn công.

Bằng chứng là một nhóm 10 tay đua thoát đi thành công đầu tiên, Đồng Nai đã gửi được hai tay đua Nguyễn Văn Hiếu, Trần Bảo Hùng (Kenda Đồng Nai) đi cùng. Do đó, ở tốp sau, đoàn quân của HLV Đặng Ngọc Tú đỡ phần nào sức lực cho kế hoạch “kéo” bảo vệ thành quả.

Các tay đua tốp đầu tấn công. Ảnh: Hoàng Hùng

Không những duy trì được thế trận, đội Đồng Nai còn hái thêm trái ngọt khi Nguyễn Văn Hiếu chính là người chiến thắng ở giải thưởng dọc đường đầu tiên và Trần Bảo Hùng là người về thứ hai giải thưởng dọc đường thứ hai sau Phùng Quốc Hà (Hà Nội).

Sau khi giải quyết xong 2 giải thưởng dọc đường, các tay đua tấn công đều bị bắt lại cũng là lúc Vĩnh Long đưa quân lên làm dàn máy kéo. Mục đích của đội đua miền Tây đã lộ rõ ngay từ chặng đầu tiên khi muốn đưa đoàn đông về đích một tốp nhằm tạo điều kiện cho ngoại binh Patrick Patterson thể hiện nước rút.

Nỗ lực làm đầu máy kéo của tập thể Vĩnh Long. Ảnh: Hoàng Hùng

Tuy nhiên, nỗ lực của tập thể 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thới Vĩnh Long đã không được trọn vẹn. Bởi cuộc so kè tốc độ ngay tại đích đến, ngoại binh người Nga Anton Popov (Thanh Hoá) đã đánh bại Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) và Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) về nhất chặng. Một chiến thắng rất ý nghĩa cho xe đạp Thanh Hoá vì đây là lần đầu tiên họ giành chiến thắng chặng.

Với việc về hạng ba, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) vẫn giữ được chiếc Áo vàng lẫn Áo xanh sau 6 chặng. Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng giữ được chiếc Áo cam của Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai). Chiếc Áo trắng vẫn thuộc về Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2).

Nguyễn Văn Nhã mặc chiếc Áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất. Ảnh: Hoàng Hùng

Ngày mai 9-4, Cuộc đua xe đạp truyền hình TPHCM -Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 7 từ Phường Trường Vinh (Nghệ An) đi Phường Đồng Hới (Quảng Trị) dài 197,5 km.

