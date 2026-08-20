Max Verstappen gia hạn hợp đồng với Red Bull đến năm 2030

Tay đua thể thức 1 (F1) từng 4 lần vô địch thế giới Max Verstappen đã chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai khi vừa gia hạn hợp đồng với đội Red Bull cho đến cuối năm 2030.

Red Bull vừa công bố thông tin này ngay trong tối 20-8.

“Thêm 4 năm nữa để cống hiến hết mình. Chúng tôi rất là vui mừng thông báo rằng Max đã ký gia hạn hợp đồng với đội đến cuối năm 2030”, tài khoản Red Bull cho biết trên trang mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Dòng thông báo thu hút hơn 14.000 lượt thả tim và có 554.000 lượt xem chỉ sau 3 giờ.

Tin tức này được đưa ra khi mà công tác chuẩn bị cho chặng đua “sân nhà của Verstappen” - chặng Dutch Grand Prix tại Zandvoort - đang diễn ra sôi nổi, và chắc chắn là sẽ làm hài lòng hàng ngàn người hâm mộ mặc áo cam của anh.

Verstappen là một trong những tay đua F1 thành công, thống trị môn thể thao tốc độ quý tộc này với 4 chức vô địch thế giới liên tiếp từ năm 2021-2024. Nhưng trong mùa này, tay đua 28 tuổi không về chiến thắng bất kỳ chặng nào trong nửa đầu năm và hiện đang đứng thứ 6 ở trong bảng xếp hạng.

“Cam kết này sẽ không chỉ đơn thuần là tiếp tục một liên minh vốn đã rất phi thường”, Red Bull Racing tiếp tục cho biết ở trong thông báo của mình, “Mà đó còn là một tuyên bố mạnh mẽ về sự tin tưởng và tham vọng - một quyết định chung để cùng định hình tương lai”.

Việc chiếc xe đua Red Bull không cạnh tranh được với các thiết kế khác ở trong năm nay đã khiến nhiều người suy đoán rằng tay đua người Hà Lan đầy khó đoán này có thể quyết định chuyển sang một đội đua khác hoặc thậm chí là rời bỏ hoàn toàn môn F1 vốn càng ngày càng trở nên đầy áp lực.

Nhưng Verstappen cho biết rằng anh rất muốn đưa đội trở lại con đường chiến thắng: “Chúng tôi có những con người làm việc giỏi nhất và tôi sẽ rất hào hứng được tiếp tục làm việc cùng với mọi người để quay lại đỉnh cao thêm một lần nữa!”.

Tin tức này càng làm tăng thêm sự hấp dẫn cho chặng đua Dutch Grand Prix cuối cùng tại Zandvoort. Verstappen hiện là nhà vô địch ấn tượng trên đường đua quê nhà, anh đã giành chiến thắng ở 3 chặng đua đầu tiên - kể từ khi nó được tái khởi động tại đường đua Circuit Zandvoort (dài 4,269 km) từ năm 2021.

Nhưng kể từ đó, anh đã phải cạnh tranh với đội McLaren ngay trên sân sau của họ, với các tay đua của Papaya là Lando Norris và Oscar Piastri giành chiến thắng 2 chặng gần nhất. Verstappen dự kiến ​​sẽ đội một chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt cho dịp này, lấy cảm hứng từ loại gốm sứ Delft màu xanh rất nổi tiếng.

Đ.Hg.