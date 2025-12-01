Max Verstappen và “mọi thứ đều có thể” với cuộc đua vô địch F1

Max Verstappen đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đội đua Red Bull và vị chiến lược gia trưởng - Hannah Schmitz - sau chiến thắng rất ngoạn mục tại Qatar Grand Prix, đưa anh trở lại cuộc đua giành chức vô địch F1 mùa này với 2 tay đua McLaren.

Verstappen bất ngờ lên ngôi ở Qatar

Tay đua từng 4 lần vô địch thế giới F1 thừa nhận rằng anh không hề mong đợi một chiến thắng tại đường đua Lusail International Circuit vào ngày hôm qua, nhưng anh đã tận dụng tối đa sai lầm khác của McLaren với Lando Norris và Oscar Piastri, nhờ quyết định chiến lược quan trọng!

Điều đó xảy ra tại vòng đua thứ 7 khi xe an toàn được triển khai, và anh ngay lập tức được gọi vào pit trong khi McLaren lại do dự để rồi quyết định ở lại mà không vào pit - là đội duy nhất làm như vậy trong một cuộc đua bắt buộc phải vào pit 2 lần.

“Tôi chắc chắn không mong đợi chiến thắng. Xét về tốc độ thuần túy, chúng tôi không cùng đẳng cấp với McLaren, nhưng chúng tôi đã ra quyết định đúng đắn, điều đó giúp chúng tôi gần như có một pit stop miễn phí, và nó đã giúp tôi giành chiến thắng”.

“Điều đó có nghĩa là phải vào pit 2 lần khá lâu, nhưng chúng tôi đã kiểm soát lốp xe tốt, và dù họ đã bắt kịp, nhưng không lại quá nhiều. Và quyết định đó đã giúp tôi chiến thắng hôm nay”, tay đua 28 tuổi người Hà Lan chia sẻ sau chặng thắng thứ 7.

Khi được hỏi liệu anh có tin rằng đây là một trong những sai lầm mà như anh từng nói trước đây, hẳn đã giúp anh trụ lại trong cuộc đua vô địch hay không, Verstappen trả lời ngay lập tức rất là lạc quan: “Lại một sai lầm nữa ư?... Có, có chứ”.

“Họ đã bỏ lỡ toàn bộ cơ hội của mình. Về tốc độ thì, họ nhanh hơn hẳn, nhưng chặng đua ngày hôm nay đã cho thấy mọi thứ đều có thể, và với một tinh thần tích cực, chúng tôi sẽ đến Abu Dhabi, nỗ lực hết mình và cố gắng giành chiến thắng”.

Nếu không mắc phải sai lầm chiến thuật đó, Piastri dường như đã hoàn toàn áp đảo trong suốt chặng đua cuối tuần rồi, khi anh thắng cả nội dung đua tốc độ nước rút - lẫn giành pole để xuất phát đầu tiên. Với kết quả này Norris bước vào chặng cuối tại sa mạc Abu Dhabi với 408 điểm, hơn Verstappen (396 điểm) và Piastri với (392 điểm).

Tất nhiên, Norris vẫn chiếm ưu thế hơn. Nếu giành podium (tốp 3 chung cuộc) lần thứ 18 của mùa giải năm nay tại đường đua Yas Marina Circuit, thì anh sẽ đăng quang Tay đua vô địch F1 lần đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, Verstappen buộc phải cán đích đến đầu tiên và cầu nguyện tay đua người Anh nằm ngoài tốp 3.

“Giờ thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, có phải vậy không? Chúng ta hãy cùng chờ xem sao. Tôi thì, hiện không có quá nhiều lo lắng về điều đó”, Verstappen tự tin cho biết khi hướng tới ngôi vô địch thứ 5 của mình, thứ anh không dám mơ từ giữa mùa...

Verstappen đã có 4 lần cán đích đến đầu tiên tại Abu Dhabi Grand Prix ở trong vòng 5 năm qua, bao gồm cả chiến thắng gây tranh cãi trước tay đua 7 lần vô địch là Lewis Hamilton vào năm 2021, nhưng Norris đã giành chiến thắng hồi năm ngoái cho McLaren.

Kinh nghiệm và phong cách điềm tĩnh, sự tự tin của tay đua người Hà Lan này được kỳ vọng sẽ mang lại cho anh lợi thế trong tuần này khi McLaren tập hợp lại đội hình và xem xét lại sai lầm chiến thuật của họ cho “chặng đua chung cục” đầy khó khăn.

Đ.Hg.