1 VĐV xe đạp Pháp đổi quốc tịch để có cơ hội thi đấu tại Việt Nam

Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam cho biết, cua-rơ Clément Em Trần đã chính thức đổi quốc tịch trở thành công dân Việt Nam và không còn do Liên đoàn xe đạp Pháp quản lý

Văn bản chính thức của UCI gởi tới Việt Nam về trường hợp cua-rơ Clément Em Trần. Ảnh: UCI

Ngày 19-11, Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam xác nhận thông tin cua-rơ Clément Em Trần có quốc tịch Pháp trước đây nhưng đã đổi quốc tịch trở thành công dân Việt Nam. Đồng thời, cua-rơ này mong muốn thi đấu các giải xe đạp chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Cua rơ Clément Em Trần sinh năm 1999 (26 tuổi), chưa từng đại diện cho đội tuyển xe đạp đường trường Pháp thi đấu các giải thuộc hệ thống thế giới hoặc Olympic, hay các giải vô địch châu Âu.

“Về cơ bản, Clément Em Trần đã là người có quốc tịch Việt Nam. Liên đoàn xe đạp thế giới UCI đã khẳng định trong văn bản gởi tới Liên đoàn xe đạp Pháp và Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam rằng từ nay cua-rơ này đã thuộc quản lý của Liên đoàn Việt Nam và có quyền ký hợp đồng hay đại diện cho bất kỳ đội xe đạp nào của Việt Nam thi đấu, kể cả đội tuyển xe đạp Việt Nam”, Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ trao đổi.

Hiện tại, Clément Em Trần chưa ký hợp đồng với đội đua nào ở Việt Nam. Tới đây, cua-rơ sẽ làm thủ tục cấp thẻ VĐV của Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam từ đó sẽ được đảm bảo quy định thi đấu các giải ở Việt Nam.

Việc Clément Em Trần có được trở thành tuyển thủ đội tuyển xe đạp Việt Nam hay không phụ thuộc vào phong độ và thành tích thi đấu của cua-rơ này. Do đó, cơ hội để Clément Em Trần được tham dự tại SEA Games, ASIAD hay giành suất Olympic với tư cách là đại diện đội tuyển xe đạp Việt Nam vẫn mở rộng ở tương lai.

“Để đảm bảo tính thống nhất, thư này cũng được gửi đến Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam và Liên đoàn xe đạp Pháp để 2 tổ chức thực hiện các bước cần thiết”, một trong những nội dung từ văn bản thông báo của UCI gởi tới Việt Nam ngày 17-11.

