6 tay đua của Việt Nam sẽ sang Bahrain dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Các cua-rơ Việt Nam sẽ di chuyển tới Bahrain vào ngày 21-10 để phù hợp với lịch thi đấu của Ban tổ chức Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025.

Đội tuyển xe đạp Việt Nam đang tập luyện cho các cua-rơ trẻ ở Đà Nẵng trước khi sang Bahrain thi đấu. Ảnh: VCF

6 cua-rơ của đội tuyển xe đạp Việt Nam tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 gồm Nguyễn Khang Hà My, Đàm Mai Chi, Hà Ngọc Diệp, Trần Khởi Minh, Dương Trung Hiếu, Trần Công Mẫn. Toàn đội sẽ sang Bahrain vào ngày 21-10.

Phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết: “Các cua-rơ đang tập luyện kỹ lưỡng tại Đà Nẵng. Ban huấn luyện đang tập cho VĐV phù hợp với múi giờ khi sang Bahrain thi đấu để tránh bị ảnh hưởng chuyên môn”.

Qua tìm hiểu, Ban tổ chức môn xe đạp đường trường tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 đã gởi sơ đồ lộ trình thi đấu giúp các quốc gia nắm bắt thông tin để chuẩn bị. “Chúng tôi đã nắm bắt được sơ đồ thi đấu tại Đại hội. Khi có mặt ở Bahrain, cua-rơ Việt Nam sẽ kiểm tra thêm về sức gió trên đường đua nhằm có sự chuẩn bị hiệu quả hơn”, ông Nguyễn Ngọc Vũ nói thêm.

Trung tâm huấn luyện VĐV trẻ quốc gia gặp mặt các HLV, VĐV chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: P.H.TÙNG

Theo chương trình tranh tài, đội xe đạp Việt Nam sẽ thi đấu nội dung đồng đội tính giờ nam-nữ (ngày 24-10), cá nhân tính giờ nữ (ngày 26-10), cá nhân tính giờ nam (ngày 27-10), xuất phát đồng hàng đường trường nữ (ngày 28-10) và xuất phát đồng hàng đường trường nam (ngày 29-10).

Đây là lần đầu tiên môn xe đạp đường trường được đưa vào chương trình thi đấu Đại hội thể thao trẻ châu Á.

MINH CHIẾN