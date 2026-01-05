Tuyển thủ quốc gia Phạm Lê Xuân Lộc có chiến thắng tại chặng 2 giải xe đạp chuyên nghiệp toàn quốc

Không ngoài dự đoán của chuyên môn, cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc đã thể hiện được phong độ tốt để về nhất chặng 2 giải đấu.

Cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc đang tạm giữ áo vàng của cuộc đua. Ảnh: GIA HUY

Chặng 2 giải chuyên nghiệp toàn quốc Về Phước Long xây chiến thắng 2026 chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt từ các cua-rơ. Chặng này có lộ trình 120km với điểm đích tại đồi Bằng Lăng trên núi Bà Rá (Đồng Nai).

Với nỗ lực thi đấu và khả năng rút thắng tốt ở những mét cuối tại chặng đua, cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) về nhất chặng 2. Về thứ nhì là Nguyễn Hoàng Sang (Võ Đắc Đồng Nai) còn hạng 3 của chặng là Nguyễn Hướng (Võ Đắc Đồng Nai).

Với kết quả này, tạm thời sau 2 chặng, Phạm Lê Xuân Lộc đang giữ áo vàng. Phía sau tuyển thủ quốc gia này là các cua-rơ Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Tuấn Vũ, Quàng Văn Cường, Trần Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Hướng… Hiện tại, dẫn đầu áo xanh đang là cua rơ của đội Vinama TPHCM, Nguyễn Tuấn Vũ còn tạm giữ áo đỏ (vua leo núi) đang là Phạm Lê Xuân Lộc. Áo trắng dành cho cua-rơ trẻ triển vọng đang thuộc về cua-rơ Trần Trọng Phúc.

Trước khi thi đấu giải này, Phạm Lê Xuân Lộc là thành viên tham dự SEA Games 33-2025 của đội tuyển xe đạp đường trường nam Việt Nam. Cua-rơ đã giành HCĐ trong kỳ Đại hội vừa qua.

Chặng thứ 3 của giải sẽ thi đấu ngày 6-1 với lộ trình 100km trên cung đường thi đấu vòng quanh phường Phước Long (Đồng Nai).

Năm nay, giải xe đạp chuyên nghiệp toàn quốc Về Phước Long xây chiến thắng lần đầu tiên được tổ chức. Các đội đua hàng đầu xe đạp đường trường Việt Nam đều cử lực lượng tốt nhất tham dự. Liên đoàn xe đạp – môn tô thể thao Việt Nam sẽ đưa giải đấu vào hệ thống quốc gia thường niên.

MINH CHIẾN