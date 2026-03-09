Tốc độ

100 cua-rơ bước vào thi đấu giải xe đạp nữ đường trường quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026

SGGPO

Giải xe đạp nữ đường trường quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026 đã chính thức diễn ra ngày 9-3, ngay sau khi cuộc đua Biwase Tour of Vietnam 2026 khép lại.

Cua-rơ đã vào thi đấu chặng khởi động giải xe đạp đường trường quốc tế TPHCM - Cúp Biwase 2026. Ảnh: VCF
Cua-rơ đã vào thi đấu chặng khởi động giải xe đạp đường trường quốc tế TPHCM - Cúp Biwase 2026. Ảnh: VCF

Ngày 9-3, giải xe đạp nữ đường trường quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026 đã khởi tranh chặng khởi động với sự góp mặt của 100 cua-rơ từ 22 đội trong nước và quốc tế tranh tài.

Ở giải lần này, các đội đua tới từ Australia, Trung Quốc, Đan Mạch, Indonesia, Uzbekistan, Philippines, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa, Na Uy… cùng đại diện của chủ nhà Việt Nam bắt đầu thi đấu chặng khởi động với lộ trình dài 50km đua vòng quanh Hồ Xuân Hương, Đà Lạt (Lâm Đồng). Các đội xe đạp đại diện của Việt Nam tham dự giải này gồm Quân khu 7, Biwase, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Đồng Tháp, Ion gold Biwase, Vĩnh Long, Vinama-TPHCM.

Trong chặng khởi động của giải, cua-rơ Yannia Kuskova đã là người về nhất. Về thứ nhì chặng là cua-rơ Lee Joohee còn về thứ ba chặng là Lee Eunhee.

Trước khi giải xe đạp nữ đường trường quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026 khởi tranh, Ban tổ chức giải Biwase Tour of Vietnam 2026 đã tổ chức chương trình bế mạc và trao thưởng danh hiệu cá nhân cho các VĐV đã đạt áo Vàng, áo Xanh, áo Trắng, áo chấm Đỏ cùng các kết quả dành cho đồng đội. Ở cuộc đua này, áo Vàng đã thuộc về Komina Marina (đội Lining Star Ladies, Trung Quốc).

IMG_4424.jpg
Ban tổ chức đã làm lễ bế mạc giải Biwase Tour of Vietnam 2026. Ảnh: VCF

Cua-rơ này vẫn tiếp tục tham gia tranh tài giải xe đạp nữ đường trường quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026. Giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra chặng thứ nhất vào ngày 10-3 với lộ trình dài 118km từ Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đến Nha Trang (Khánh Hòa).

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

xe đạp xe đạp đường trường nữ Biwase Tour of Vietnam 2026 xe đạp Việt Nam Vinama-TPHCM Tập đoàn Lộc Trời An Giang xe đạp đường trường quốc tế TPHCM - Cúp Biwase 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn