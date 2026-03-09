100 cua-rơ bước vào thi đấu giải xe đạp nữ đường trường quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026

Giải xe đạp nữ đường trường quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026 đã chính thức diễn ra ngày 9-3, ngay sau khi cuộc đua Biwase Tour of Vietnam 2026 khép lại.

Cua-rơ đã vào thi đấu chặng khởi động giải xe đạp đường trường quốc tế TPHCM - Cúp Biwase 2026. Ảnh: VCF

Ngày 9-3, giải xe đạp nữ đường trường quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026 đã khởi tranh chặng khởi động với sự góp mặt của 100 cua-rơ từ 22 đội trong nước và quốc tế tranh tài.

Ở giải lần này, các đội đua tới từ Australia, Trung Quốc, Đan Mạch, Indonesia, Uzbekistan, Philippines, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa, Na Uy… cùng đại diện của chủ nhà Việt Nam bắt đầu thi đấu chặng khởi động với lộ trình dài 50km đua vòng quanh Hồ Xuân Hương, Đà Lạt (Lâm Đồng). Các đội xe đạp đại diện của Việt Nam tham dự giải này gồm Quân khu 7, Biwase, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Đồng Tháp, Ion gold Biwase, Vĩnh Long, Vinama-TPHCM.

Trong chặng khởi động của giải, cua-rơ Yannia Kuskova đã là người về nhất. Về thứ nhì chặng là cua-rơ Lee Joohee còn về thứ ba chặng là Lee Eunhee.

Trước khi giải xe đạp nữ đường trường quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026 khởi tranh, Ban tổ chức giải Biwase Tour of Vietnam 2026 đã tổ chức chương trình bế mạc và trao thưởng danh hiệu cá nhân cho các VĐV đã đạt áo Vàng, áo Xanh, áo Trắng, áo chấm Đỏ cùng các kết quả dành cho đồng đội. Ở cuộc đua này, áo Vàng đã thuộc về Komina Marina (đội Lining Star Ladies, Trung Quốc).

Ban tổ chức đã làm lễ bế mạc giải Biwase Tour of Vietnam 2026. Ảnh: VCF

Cua-rơ này vẫn tiếp tục tham gia tranh tài giải xe đạp nữ đường trường quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026. Giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra chặng thứ nhất vào ngày 10-3 với lộ trình dài 118km từ Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đến Nha Trang (Khánh Hòa).

MINH CHIẾN