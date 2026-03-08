Áo Vàng giải Biwase Tour of Vietnam 2026 thuộc về cua-rơ Komina Marina

Cua-rơ Komina Maria là nhà vô địch giải Biwase Tour of Vietnam 2026. Ảnh: VCF

Chặng cuối của cuộc đua xe đạp đường trường Biwase Tour of Vietnam 2026 (chặng 5) đã tranh tài ngày 8-3, qua đó xác định các kết quả chung cuộc.

Lộ trình thi đấu của chặng đua có chiều dài 75km tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chứng kiến các cua-rơ nỗ lực hết mình để đạt kết quả cuối cùng. Tại chặng đua này, cua-rơ Lind Magdalene đã là người về đích đầu tiên. Trong khi đó, cua-rơ Komina Marina đã cán đích hạng nhì còn cua-rơ Soderqvist Karin về đích thứ 3.

Với kết quả của chặng, trên bảng tổng sắp chung cuộc, Komina Marina giữ vững áo Vàng để trở thành nhà vô địch của cuộc đua Biwase Tour of Vietnam 2026.

Các cua-rơ của Việt Nam nỗ lực tranh tài tuy nhiên chỉ có 1 kết quả áo Xanh thuộc về Nguyễn Thị Thật ở thành tích chung cuộc. Cua-rơ Komia Marina đồng thời giành áo chấm Đỏ (vua leo núi) tại giải. Chiếc áo Trắng (VĐV trẻ xuất sắc) đã thuộc về cua-rơ Gissinger Oda Aune.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, trong 10 cua-rơ dẫn đầu về thành tích, các đội xe đạp đường trường của VIệt Nam không có gương mặt nào. Người đạt kết quả tốt nhất trong các cua-rơ Việt Nam ở thành tích tổng là Lâm Thị Thùy Dương. Cô đã đứng hạng 14 tại giải. Dù rất nỗ lực, Thùy Dương không thể tiến sát tới kết quả áo Trắng và cô chỉ đứng hạng 5 về thành tích tính điểm ở kết quả này.

Đối với thành tích chung cuộc, đội Hitec Products-Fluid Control (Na Uy) dẫn đầu và giành ngôi vô địch toàn đoàn.

MINH CHIẾN