Áo vàng đổi chủ tại vòng 4 giải Biwase Tour of Vietnam 2026

Cua-rơ Komina Marina đã vượt lên giành áo Vàng tạm thời của cuộc đua. Ảnh: XEDAPONLINE

Đã có 21 cua-rơ không thể hoàn thành được chặng thứ 4 của giải đua trong ngày 7-3 với lộ trình dài 110km từ Bảo Lộc tới Đà Lạt (Lâm Đồng). Điều đó cho thấy, chặng đua diễn ra quyết liệt và các cua-rơ phải nỗ lực hết mình mới bảo toàn được kết quả.

Ở chặng 4, cuộc so kè nhóm đầu vẫn thuộc về những cua-rơ nước ngoài. Trong đó, Komina Marina của đội Lining Star Ladies (Trung Quốc) là người giữ được tốc độ ổn định nhất. Tại đích đến, cua-rơ này đã rút thắng mạnh mẽ để vượt lên cán đích đầu tiên. Về sau cua-rơ này là Soderqvist Karin của đội Hitec Products-Fulid Control (Na Uy). Trong 10 cua-rơ về đích đầu tiên, không có cua-rơ nào của Việt Nam.

Tuy nhiên, các cua-rơ của chủ nhà vẫn đang tích cực bám đuổi những đối thủ quốc tế để giữ thứ hạng cho mình bởi phía trước còn chặng thứ 5 của Biwase Tour of Vietnam 2026. Các cua-rơ Lâm Thị Kim Ngân, Lâm Thị Thùy Dương và Nguyễn Thị Thật là những đại diện của Việt Nam có kết quả tốt nhất trong chặng khi về đích lần lượt vị trí 11, 12 và 19.

Tại bảng tổng sắp tạm thời sau chặng 4, áo Vàng đã đổi chủ khi đã thuộc về Komina Marina. Cua-rơ Priatna Deli Ayustina (Indonesia) giữ áo Vàng trong các chặng trước đó chỉ về hạng 10 tại chặng 4 nên mất vị trí số 1 của mình. Hiện tại, cua-rơ của đội Indonesia đã tụt xuống hạng 5 trên tổng sắp cá nhân.

Sau chặng 4, áo Xanh vẫn là cua-rơ Nguyễn Thị Thật trong khi áo Trắng là Gissinger Oda Aune. Áo chấm Đỏ dành cho vua leo núi vẫn đang được Komina Marina tạm giữ. Ở kết quả đồng đội, đội Hitec Products – Fuild Control (Na Uy) vẫn đang dẫn đầu.

MINH CHIẾN