Lộ diện đội hình các cua-rơ TPHCM sẽ thi đấu giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026

Các đội xe đạp đường trường nữ đã đăng ký danh sách thi đấu với Ban tổ chức và nhóm cua-rơ của TPHCM đã được lộ diện.

Cua-rơ Lâm Thị Thùy Dương sẽ thi đấu tại giải năm nay. Ảnh: THÙY DƯƠNG

Giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026 và Biwase Tour of Vietnam đã được Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) đưa vào chương trình thi đấu năm 2026. Ban tổ chức đã công bố 2 giải sẽ có lộ trình hơn 1.300km với thời gian tranh tài từ ngày 4-3 tới 14-3.

Trong giải lần này, đội nữ Vinama – TPHCM quyết định đăng ký các gương mặt thi đấu gồm Lâm Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Yến Nhi, Trần Thị Phương Dung, Võ Thị Thủy Tiên và ngoại binh Yurina Kinoshita (Nhật Bản). Trong đội hình này, Lâm Thị Thùy Dương vẫn là gương mặt nữ có trình độ mà xe đạp đường trường nữ Việt Nam đánh giá cao thời gian qua. Ngoài ra, cua-rơ ngoại binh Yurina Kinoshita đang được xem là 1 ẩn số có thể làm nên bất ngờ.

Với đội Ion gold Biwase, Ban huấn luyện đăng ký lực lượng gồm Trần Thị Thùy Vân, Trần Huỳnh Ánh Vân, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Lầu Lê Thảo Nhi và cua-rơ ngoại binh Watabe Kasuga (Nhật Bản). Đội đua Biwase TPHCM sẽ có những gương mặt gồm Đinh Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Huệ, Quách Thị Phương Thanh và 2 cua-rơ có trình đội tới từ Nga là Zakharkina Valeriia, Frolova Natalia. Ở đội hình này, tuyển thủ quốc gia Đinh Thị Như Quỳnh là cua-rơ giàu kinh nghiệm, đã đạt thành tích trong nhiều giải quốc tế, trong nước cho xe đạp nữ Việt Nam nên cô vẫn tiếp tục được tin tưởng sẽ là điểm tựa tinh thần cho đồng đội.

Thông báo từ Ban tổ chức, trong cuộc thi đấu năm nay đối với 2 giải đấu, các cua-rơ sẽ được thử thách trình độ trong 10 con đèo trên cung đường thi đấu gồm đèo Chuối tại Bảo Lộc (chặng 3), đèo Prenn (chặng 4), đèo Tà Nung (chặng 5) của Biwase tour of Vietnam 2026 và đèo Rù Rì, Rọ Tượng, Lương Sơn (chặng 2), đèo Cù Hin, Vĩnh Hy (chặng 3), đèo Khương Hải (chặng 4) của giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM – Cup Biwase 2026.

MINH CHIẾN