Xe đạp đường trường nam TPHCM sẵn sàng tranh tài giải toàn quốc 2026

Đội hình xe đạp đường trường nam TPHCM đang có sự chuẩn bị tích cực trước khi vào thi đấu chính thức giải chuyên nghiệp toàn quốc Về Phước Long xây chiến thắng 2026.

Cua-rơ đội xe đạp đường trường nam TPHCM đang tập luyện sẵn sàng vào thi đấu. Ảnh: TRÚC XINH

Ban huấn luyện đội xe đạp đường trường nam TPHCM cùng các cua-rơ tập luyện không nghỉ trong ngày lễ đầu năm mới 2026. Bởi lẽ, thời gian khai cuộc giải chuyên nghiệp toàn quốc Về Phước Long xây chiến thắng 2026 đã cận kề.

Trong giải này, HLV trưởng Đỗ Thành Đạt đăng ký các cua-rơ tốt nhất mà đội xe đạp đường trường TPHCM đang sở hữu gồm Trần Thanh Tiền, Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Thắng, Trần Lê Minh Tuấn, Nguyễn Trúc Xinh, Nguyễn Dương Hồ Vũ, Nguyễn Văn Bình và Phạm Minh Phương. Trong số này Nguyễn Văn Bình và Phạm Minh Phương là những người trẻ nhất trong đội hình thi đấu của xe đạp đường trường nam TPHCM nhưng đã khẳng định được chuyên môn.

Đánh giá về sự chuẩn bị chuyên môn, HLV Đỗ Thành Đạt cho biết các cua-rơ có sự tự tin để sẵn sàng nhập cuộc. Ông Đạt cũng cho rằng việc Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam mở ra thêm giải đấu có sự cạnh tranh chuyên môn cao từ những đội hàng đầu trong nước là cơ hội để VĐV được thêm dịp thi đấu. “Chúng tôi luôn ủng hộ những giải đấu được mở ra có tính chuyên môn tốt nhất bởi các em cua-rơ cần được thi đấu đủ số lượng giải trong từng năm”, HLV Đỗ Thành Đạt đã trao đổi.

Theo dự báo của giới chuyên môn, giải chuyên nghiệp toàn quốc Về Phước Long xây chiến thắng 2026 là bước khởi đầu năm mới quan trọng dành cho cua-rơ nam đường trường Việt Nam. Không riêng đội TPHCM, nhiều đội như trẻ Đồng Nai, Đồng Tháp, Quân khu 7, Tập đoàn Lộc trời An Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai và Nhựa Bình Minh đang tập trung chuẩn bị chuyên môn thời gian quan để bước vào thi đấu. Ban huấn luyện đội xe đạp TPHCM tin rằng những sự chuẩn bị kỹ lưỡng của từng đội sẽ giúp cuộc thi đấu có những kịch tính giằng co về thành tích.

Yếu tố chiến thuật đồng đội vẫn là điểm quyết định then chốt làm nên chiến thắng trong xe đạp đường trường. Tại giải, Ban tổ chức công bố lộ trình để cua-rơ sẽ thi đấu 3 chặng với chặng 1 tính giờ cá nhân (5km), chặng 2 thi đấu đường trường và leo dốc (120km) và chặng 3 có lộ trình 128km.

Để nắm bắt kỹ về địa hình, các cua-rơ nam TPHCM đã làm quen cung đường trước thi đấu và từng buổi tập được kiểm tra kỹ các thông số chuyên môn do Ban huấn luyện đề ra. Mục tiêu mà tập thể đội hướng tới là sẽ giành những kết quả tốt nhất ngay đầu năm mới 2026.

Trước đó, phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết năm nay là lần đầu tiên giải được tổ chức nhưng ban chuyên môn sẽ tính toán kỹ lưỡng để giải tổ chức thường niên, làm sân chơi chuyên môn có giá trị dành cho từng đội đua khi bắt đầu vào đầu năm mới.

Giải chuyên nghiệp toàn quốc Về Phước Long xây chiến thắng 2026 sẽ khởi tranh ngày 5-1 trên cung đường tại phường Bình Phước (Đồng Nai).

Sự chú ý của giới chuyên môn sẽ hướng vào cua-rơ Trần Clement Em. Sau khi đổi tịch để trở thành công dân Việt Nam, cua-rơ này chính thức ký hợp đồng khoác áo đội Tập đoàn Lộc trời An Giang từ cuối năm 2025. Trần Clement Em sẽ thi đấu tại giải chuyên nghiệp toàn quốc Về Phước Long xây chiến thắng 2026 và dự kiến có mặt thi đấu giải Cúp truyền hình TPHCM 2026.

MINH CHIẾN