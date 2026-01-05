Tốc độ

Cua-rơ Nguyễn Tuấn Vũ giành chiến thắng đầu tiên ở giải chuyên nghiệp toàn quốc 2026

Nam cua-rơ của đội xe đạp đường trường TPHCM đã giành chiến thắng cá nhân đầu tiên tại giải chuyên nghiệp toàn quốc Về Phước Long xây chiến thắng 2026.

Tuấn Vũ đã có chiến thắng đầu tiên năm 2026. Ảnh: VCF
Ngày 5-1, giải chuyên nghiệp toàn quốc Về Phước Long xây chiến thắng 2026 chính thức tranh tài tại phường Bình Phước (Đồng Nai).

Chặng thứ nhất của giải thi đấu tính giờ cá nhân với lộ trình 5km. Với nỗ lực thi đấu, cua-rơ Nguyễn Tuấn Vũ của đội nam đường trường Vinama TPHCM đã về đích đầu tiên với thời gian tốt nhất. Nguyễn Tuấn Vũ vẫn giữ được phong độ tốt nhất để đạt được tốc độ cao nhất, qua đó cán đích đầu tiên. Về nhì và ba phía sau Nguyễn Tuấn Vũ là cua-rơ Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Lê Xuân Lộc.

Chiến thắng cá nhân của Nguyễn Tuấn Vũ là sự khởi đầu suôn sẻ của đội xe đạp đường trường nam Vinama TPHCM tại giải lần này cũng như trong năm mới 2026.

Trong khi đó, tính điểm đồng đội, đội Đồng Nai đã có kết quả tốt nhất ở chặng 1 của giải. Đội Vinama TPHCM có vị trí thứ nhì còn đội Vĩnh Long có vị trí thứ 3.

Chiều ngày 5-1, các cua-rơ bước vào thi đấu chặng 2 của giải đấu. Chặng thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 6-1 trước khi khép lại thi đấu. Đội xe đạp đường trường Vinama TPHCM đăng ký thi đấu gồm các cua-rơ Trần Thanh Tiền, Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Thắng, Trần Lê Minh Tuấn, Nguyễn Trúc Xinh, Nguyễn Dương Hồ Vũ, Nguyễn Văn Bình và Phạm Minh Phương. Trong số này Nguyễn Văn Bình và Phạm Minh Phương là những người trẻ nhất trong đội hình thi đấu của xe đạp đường trường nam TPHCM nhưng đã khẳng định được chuyên môn.

