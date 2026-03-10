Cua-rơ Nguyễn Thị Thu Mai tạm mặc áo Vàng tại giải đường trường quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026

Đại diện của Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục ở chặng đầu tiên của giải đua, qua đó tạm giữ áo Vàng.

Nguyễn Thị Thu Mai đã về đích đầu tiên trong chặng thứ nhất. Ảnh: XEDAPONLINE

Chặng thứ nhất của giải xe đạp nữ đường trường quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026 đã tranh tài ngày 10-3 với lộ trình kéo dài 118km từ Khánh Vinh với Nha Trang (Khánh Hòa).

100 cua-rơ của 22 đội đã bước vào thi đấu với sự tập trung nhất bởi tất cả kỳ vọng khởi đầu thuận lợi. Một chút trở ngại khi đoàn đua đã gặp mưa trong thời gian di chuyển tới điểm xuất phát. Tuy nhiên, thời tiết đã thuận lợi trở lại và Ban tổ chức chấp thuận để cua-rơ bước vào thi đấu, nhưng được đảm bảo an toàn. Trong chặng đầu này, việc giữ chiến thuật được các đội thực hiện tốt nhất.

Với sự phối hợp hiệu quả cùng các đồng đội, cua-rơ Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đã rút thắng nhanh nhất cán đích đầu tiên. Về thứ 2 ngay sau Thu Mai là cua-rơ Gissinger Oda Aune còn về vị trí thứ 3 là cua-rơ Indonesia Priatna Delia Ayustina.

Trong top 10 cua-rơ về đích đầu tiên, ngoài Nguyễn Thị Thu Mai, đại diện của Việt Nam còn có Nguyễn Thị Thi (hạng 8, Tập đoàn Lộc Trời An Giang) và Lâm Thị Thùy Dương (hạng 10, Vinama-TPHCM). Cua-rơ Nguyễn Thị Thật về hạng 15 của chặng đầu tiên.

Tại bảng tổng sắp tạm thời, áo Vàng đang thuộc về Nguyễn Thị Thu Mai, Cô cũng giành áo Xanh tại chặng thứ nhất của giải đua. Áo Trắng tạm trao cho cua-rơ Gissingher Oda Aune trong khi áo chấm Đỏ thuộc về cua-rơ Valeriya Zakharkina.

Ở bảng kết quả đồng đội, đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang đang tạm đứng hạng 3. Xếp nhất là đội XDS China women Team (Trung Quốc). Đội Hitec Products-Fluid Control đang giữ vị trí thứ nhì.

MINH CHIẾN