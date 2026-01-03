Phạm Lê Xuân Lộc trở thành cua-rơ nam Việt Nam đầu tiên khoác áo đội chuyên nghiệp châu Âu

Phạm Lê Xuân Lộc đang là cua-rơ đầu tiên ra nước ngoài thi đấu của xe đạp nam Việt Nam. Ảnh: THAILANDCYCLING

Ngày 2-1, đội xe đạp nam chuyên nghiệp của Estonia là Quick Pro Cycling Team đã công bố chính thức đội hình năm 2026. Cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc của Việt Nam là 1 trong các ngoại binh đã ký hợp đồng thi đấu năm nay. Ngoài Xuân Lộc, đội đua này còn có các ngoại binh mới gia nhập như Igor Chzhan (Kazakhstan), Ariya Phounsavath (Lào), Penkai Wang (Trung Quốc)…

Tháng 11 năm ngoái, đội Quick Pro Cycling Team đã xúc tiến kết nối làm việc với Phạm Lê Xuân Lộc và đơn vị chủ quản Quân khu 7 để ký hợp đồng ra nước ngoài thi đấu. Tới cuối tháng 12-2025, đội Quick Pro Cycling Team gởi thư xác nhận tới Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam thông báo về việc các bên thỏa thuận cùng Phạm Lê Xuân Lộc.

Một trong những đoạn thư của đội Quick Pro Cycling Team gởi tới Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam có viết: “Sau quá trình trao đổi và thống nhất giữa các bên, Quick Pro Cycling Team dự kiến đưa Phạm Lê Xuân Lộc vào chương trình thi đấu của đội tại một số giải quốc tế được lựa chọn trong năm 2026. Việc hợp tác này được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng đầy đủ các cam kết hiện có của VĐV với đội tuyển quốc gia và nghĩa vụ trong nước”.

Đội đua cũng khẳng định với Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam rằng: “Ưu tiên hàng đầu của Phạm Lê Xuân Lộc vẫn là đội tuyển xe đạp quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ chủ quản Quân khu 7. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Lộc và các HLV để xây dựng lịch thi đấu không trùng hoặc ảnh hưởng đến kế hoạch của đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ. Quick Pro Cycling Team cam kết phối hợp và trao đổi minh bạch với Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam, cùng hướng tới mục tiêu chung là hỗ trợ sự phát triển, nâng cao thành tích thi đấu và đóng góp lâu dài cho xe đạp Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là bổ trợ cho lộ trình phát triển VĐV của Liên đoàn thông qua việc mang đến cơ hội cọ xát quốc tế có kiểm soát, trải nghiệm thi đấu chuyên nghiệp và hỗ trợ về hiệu suất, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ các ưu tiên quốc gia…”.

Nếu không có gì thay đổi, Phạm Lê Xuân Lộc sẽ hội quân cùng đội Quick Pro Cycling Team trong thời gian tới đây.

Thư gởi tới Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam. Ảnh: VCF

Đây là lần đầu tiên, một cua-rơ nam của xe đạp đường trường Việt Nam nhận sự quan tâm và có hợp đồng chính thức cùng một đội chuyên nghiệp tại châu Âu. Qua tìm hiểu, phong độ của Phạm Lê Xuân Lộc khi thi đấu cùng đội tuyển xe đạp Việt Nam tại giải Tour of Poyang Lake 2025 ở Trung Quốc là một trong những tiền đề mà Ban huấn luyện đội Quick Pro Cycling Team đặt vấn đề với cua-rơ trẻ này.

Phạm Lê Xuân Lộc đang chuẩn bị thi đấu giải giải chuyên nghiệp toàn quốc Về Phước Long xây chiến thắng 2026 cùng đội Quân khu 7 vào ngày 5-1 sắp tới ở Đồng Nai.

Tại SEA Games 33-2025, Phạm Lê Xuân Lộc đã giành HCĐ và đây là tấm huy chương duy nhất của đội xe đạp đường trường nam khi tranh tài ở Đại hội.

MINH CHIẾN