Phạm Lê Xuân Lộc vắng mặt đáng tiếc tại giải Grand Tour Ấn Độ

Phạm Lê Xuân Lộc không thi đấu tại giải Grand Tour ở Ấn Độ sắp tới. Ảnh: THAILANDCYCLING

Cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc được đội Quick Pro Cycling Team của Estonia đăng ký sơ bộ ở danh sách tranh tài giải Bajaj Pune Grand Tour 2026 diễn ra tại Ấn Độ. Giải đấu sẽ khởi tranh ngày 19-1. Tuy nhiên vì nhiều lý do, cua-rơ của Việt Nam chưa thể thi đấu chính thức cho đội này ở giải quốc tế.

Giải Bajaj Pune Grand Tour 2026 thu hút 171 cua-rơ từ 29 đội của 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới góp mặt. Tổng lộ trình là 437 km. Ban tổ chức đã công bố chương trình thi đấu sẽ có chặng 1 thi đấu 91,8km, chặng 2 thi đấu 109,15km, chặng 3 thi đấu 137,07km và chặng 4 là 99,15km. Không chỉ thi đấu trên đường trường, cuộc đua được diễn ra với một số chặng có địa hình leo núi để tạo sự kịch tính chuyên môn. Các cua-rơ thi đấu tới hết ngày 23-1.

Cuối năm 2025, đội Quick Pro Cycling Team từng gởi văn bản tới Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam để thông báo với nội dung: “Sau quá trình trao đổi và thống nhất giữa các bên, Quick Pro Cycling Team dự kiến đưa Phạm Lê Xuân Lộc vào chương trình thi đấu của đội tại một số giải quốc tế được lựa chọn trong năm 2026. Việc hợp tác này được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng đầy đủ các cam kết hiện có của VĐV với đội tuyển quốc gia và nghĩa vụ trong nước”.

Lần đầu tiên, xe đạp đường trường nam Việt Nam được 1 đội đua tại châu Âu quan tâm, kỳ vọng có thể thi đấu trên đấu trường quốc tế tại giải thuộc UCI. Phạm Lê Xuân Lộc đang là gương mặt có phong độ tốt của xe đạp đường trường Việt Nam. Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc có cơ hội khoác áo thi đấu cho đội Quick Pro Cycling Team sẽ mang lại những triển vọng để Xuân Lộc tích lũy chuyên môn nâng cao trình độ. Tại Việt Nam, Phạm Lê Xuân Lộc đang do đội Quân khu 7 quản lý.

Tuy nhiên về thực tế, mọi người hiểu rằng các đội đua chuyên nghiệp châu Âu chỉ trao cơ hội cho những người đạt phong độ cao và có khả năng giành thành tích chuyên môn tốt nhất. Phạm Lê Xuân Lộc được đội Quick Pro Cycling Team tìm tới gắn kết do thấy được khả năng của cua-rơ người Việt Nam trong một số giải quốc tế cùng đội tuyển quốc gia năm 2025.

Xuân Lộc vừa giành áo vàng tại giải xe đạp chuyên nghiệp toàn quốc 2026 đầu năm nay. Ảnh: X.LỘC

Giới chuyên môn xe đạp Việt Nam cho rằng, trong tương lai Phạm Lê Xuân Lộc có thể là người mở đầu suôn sẻ để VĐV xe đạp nam Việt Nam nói chung được các đội quốc tế biết nhiều hơn. Bây giờ, nhiều giải xe đạp đường trường tại Việt Nam (trong đó có Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM) đã ghi nhận không ít cua-rơ nước ngoài thi đấu cho các đội trong nước. Do vậy, cua-rơ Việt Nam cũng rất hy vọng cơ hội ra nước ngoài cho bản thân mình.

Trước Phạm Lê Xuân Lộc, xe đạp đường trường Việt Nam đã chứng kiến cua-rơ nữ Nguyễn Thị Thật được thi đấu ở nước ngoài theo hợp đồng với 1 đội đua chuyên nghiệp.

MINH CHIẾN