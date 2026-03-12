Tốc độ

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật giành chiến thắng tại chặng 3 giải xe đạp nữ đường trường quốc tế TPHCM 2026

Nữ cua-rơ của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang đã đạt phong độ tốt trong chặng 3 giải xe đạp nữ đường trường quốc tế TPHCM 2026.

Nguyễn Thị Thật đã có phong độ xuất sắc tại chặng 3 của giải đua. Ảnh: VCF
Nguyễn Thị Thật đã có phong độ xuất sắc tại chặng 3 của giải đua. Ảnh: VCF

Chặng 3 của cuộc đua đã diễn ra với lộ trình dài 163,8 km từ Phan Rang tới Phan Thiết. Đây là chặng đua chứng kiến các cua-rơ đạt tốc độ trung bình cao nhất tính tới thời điểm này. Ban tổ chức cho biết, tốc độ trung bình đã ghi nhận là 43.38km/h.

Từ đó để thấy, các đội đều tập trung bám sát nhau nhằm tìm cơ hội vượt lên ở đoạn đích quan trọng. Trong chặng thứ 3 của giải đua, Ban tổ chức thực hiện tính điểm nước rút tấn công (sprint) ở 3 điểm quyết định. Theo đó, cua-rơ Nguyễn Thị Thật đã có chiến thắng ở cả 3 điểm tính nước rút tấn công này. Trong quãng đường, cua-rơ Marina Komina của đội Li Ning Star Ladies (Trung Quốc) đã là người đạt kết quả tốt nhất khi vượt qua đèo Khương Hải.

Với sự chuẩn bị tốt nhất và đạt phong độ cao, Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đã có nước rút mạnh mẽ để về đích đầu tiên tại chặng 3. Về thứ nhì ngay sau Thật là cua-rơ Valeriya Zakharkina còn về đích thứ 3 là Rasmussen Alma.

Trong top 10 người về đích đầu tiên của chặng, xe đạp Việt Nam còn có cua-rơ Nguyễn Thị Thu Mai (vị trí thứ 5).

Trên bảng xếp hạng sau 3 chặng, cua-rơ Rasmussen Alma vẫn đang tạm giữ áo Vàng và áo Trắng. Áo Xanh đã được đổi sang cua-rơ Nguyễn Thị Thu Mai. Trong khi đó, Marina Komina tạm giữ áo chấm Đỏ dành cho vua leo núi.

Ở thứ hạng tổng sắp đồng đội sau 3 chặng, đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang tạm vươn vị trí thứ 3. Vị trí thứ nhất đang tạm là đội Hitec Products – Fluid Control.

MINH CHIẾN

