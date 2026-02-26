Cựu tay đua Riccardo Patrese: Charles Leclerc giận dữ vì chưa từng giành ngôi vô địch

Cựu tay đua nổi danh người Ý - ông Riccardo Patrese - vừa có những đánh giá về tiềm năng của Charles Leclerc, tay đua người Monaco thuộc đội đua Ferrari đã có lần được xưng tụng là “Nhà vô địch mùa Đông” nhưng cuối cùng thì vẫn chưa giành được Ngôi vô địch chung cuộc Đua xe F1.

Leclerc trong sắc đỏ truyền thống của Ferrari

Cựu tay đua 71 tuổi từng 6 lần giành các chiến thắng chặng Grand Prix đã cố dành những lời lẽ khen ngợi Leclerc trên talkSPORT: “Cậu ấy vẫn đang rất tức giận vì chưa thể giành được Ngôi vô địch của Đua xe F1, điều mà cậu ấy và cả nhiều người vẫn rất kỳ vọng”.

“Cậu ấy thực sự muốn trở thành nhà vô địch thế giới, cậu ấy đang có tâm trạng tốt, và nếu có cậu ấy có một chiếc xe đua mang tính cạnh tranh, cậu ấy thực sự có thể cạnh tranh - với cả một người như là Max Verstappen”, ông Patrese tỏ ra rất là tự tin.

Giống như người đồng nghiệp cũ Johnny Herbert, Patrese vẫn có đôi chút hoài nghi vì thực tế là trong 10 năm qua, Ferrari đã lập kỷ lục đua thời gian nhanh nhất mùa Đông 8 lần, nhưng lại không thể tái hiện thành tích này trên Bảng tổng xếp hạng cuối mùa.

“Ferrari luôn làm tốt vào cuối đợt đua thử. Đối với NHM của chúng tôi, đó là điều tích cực, tuy vậy họ thường cho thấy rằng họ rất giỏi vào đầu năm và cả ở trong các đợt thử nghiệm, ngay cả khi không có điều gì tích cực xảy ra trong suốt mùa giải. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Patrese cũng đã dành thời gian đánh giá về tay đua kỳ cựu người Anh - Lewis Hamilton, người vốn đang thể hiện những dấu hiệu lạc quan đầu năm mới, và cũng khôi phục sự tự tin khi viết trên MXH rằng mình đã trở lại đúng hướng và chiếc xe đua mới SF-26 giờ đây đã mang đúng ADN của anh...

“Thật tốt khi Lewis có thái độ này. Sau mùa giải tồi tệ năm ngoái, chỉ cần thấy rằng là Lewis đang cảm thấy tốt hơn về bản thân đã là tin tuyệt vời cho Đua xe F1. Năm 2025, tôi hơi tiếc vì bạn có thể thấy cậu ấy đang phải vật lộn với tình hình, cậu ấy không thể chơi cạnh tranh - và không thể tìm ra giải pháp đúng đắn với chiếc xe đua để cải thiện mọi thứ”.

“Nếu Đội đua Ferrari có thể cung cấp cho cậu ấy một chiếc xe đua tốt, tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể thấy cậu ấy rất cạnh tranh với Ngôi vô địch. Bước ngoặt sẽ chính là, cung cấp cho Lewis Hamilton một chiếc Ferrari tốt để cạnh tranh với các đối thủ khác, giành chiến thắng các cuộc đua và thậm chí có thể là tranh chức vô địch”.

Đ.Hg.